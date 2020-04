In Gladbeck steigt die Zahl der bekannten Infizierten von 39 auf 41, das ist der Stand am Donnerstagmorgen.

Corona-Fälle Corona: 41 Infizierte in Gladbeck - neun sind wieder gesund

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell 39 bekannte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Bottrop kommt auf 47 Fälle, in Gelsenkirchen sind es 108.

Im Kreis Recklinghausen gibt es aktuell 428 getestete Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind (Stand Donnerstagmorgen. Davon sind 145 wieder gesund. In Gladbeck steigt die Zahl der bekannten Infizierten von 39 auf 41. Davon gelten neuen Personen als wieder gesund.

Hier die bekannten Fälle aus den anderen Städten des Kreises

Hier die bekannten Zahlen aus den weiteren Kreisstädten: In Castrop-Rauxel sind 47 Personen positiv getestet worden, 18 von ihnen gelten als wieder gesund. In Datteln gibt es 28 Fälle, von denen 13 die Infektion überstanden haben. Dorsten meldet 87 Fälle, 25 sind wieder gesund. Hier gab es zudem den bislang einzigen Todesfall im Kreis.

In Haltern am See sind es 54 Infizierte, 21 davon sind wieder gesund. Herten meldet 39 bekannte Infizierte, neun davon sind gesundet. Marl hat 42 bekannte Fälle, davon sind zwölf wieder gesund. Oer-Erkenschwick: Zehn bekannte Infektionsfälle, vier davon sind wieder gesund. Recklinghausen kommt auf 63 Fälle, von denen 28 wieder gesund sind. Waltrop: 17 bekannte Fälle, sechs Personen davon sind wieder gesund.

In der Nachbarstadt Bottrop gibt es 47 nachgewiesene Coronavirus-Fälle,13 Personen davon sind wieder gesund, eine Person ist verstorben. In Gelsenkirchen gibt es 108 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen, 129 waren es bislang insgesamt, 20 Erkrankte sind bereits wieder genesen. Es gab einen Todesfall.