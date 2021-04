Corona: 167.000 Termine für Astrazeneca-Impfungen vergeben

Gladbeck. Menschen über 60 Jahre aus Gladbeck und der Region konnten ein zusätzliches Impfangebot buchen. Das Sonderkontingent ist ausgeschöpft.

In Westfalen-Lippe ist das Sonderkontingent für Impftermine mit dem Impfstoff Astrazeneca für Menschen über 60 Jahre aus Gladbeck und dem übrigen Einzugsbereich nach knapp einem Tag vergeben. Das teilt die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit. Rund 167.000 Interessenten haben einen Termin in einem der Impfzentren erhalten.

Bereits am Sonntag wurden etwa 10.000 Impfungen mit Astrazeneca durchgeführt. „Wir können sehr zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Zum einen zeigt es uns, dass sich der Umstieg auf ein neues Terminbuchungssystem ausgezahlt hat. Zum anderen macht es deutlich, dass die Impfbereitschaft weiterhin hoch ist. Das ist eine erfreuliche Erkenntnis und gibt uns Hoffnung für die kommenden Monate im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie“, betont der Vorstand der KVWL.

Gladbeck: Die Terminbuchungsplattform für die Sonderaktion ist geschlossen

Zwischenzeitlich war es zu telefonischen Wartezeiten gekommen sei. Das sei angesichts der großen Personengruppe, die einen Impftermin buchen wollten, nicht gänzlich zu verhindern. „Mehrere Millionen anspruchsberechtigte Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen möchten rund eine halbe Million Impftermine buchen – dass es hier zu einem Wettbewerb und damit auch Wartezeiten kommen kann, lässt sich leider nicht vermeiden“, so die KVWL. Aber: „Wir haben aus den Erfahrungen im Januar gelernt und unser System vollständig überarbeitet. Die Terminvergabe hat diesmal stabil funktioniert und deswegen sind wir zuversichtlich, was die Buchung der weiteren Jahrgänge angeht.“

Die Ursache für die Verzögerungen beim Versand der Registrierungsmails, mit denen einige Bürger konfrontiert waren, habe nicht im Buchungssystem, sondern bei einzelnen E-Mail-Providern gelegen. Der KVWL-Vorstand: „Dieser Umstand entzog sich unserer Einflussnahme und war auch nicht vorhersehbar. Wir stehen jedoch in engem Austausch mit den Anbietern, um das Problem zu lösen.“

Bereits am Samstag wurden über die Terminbuchungsplattform der KVWL fast 120.000 Termine mit dem Wirkststoff Astrazeneca an Menschen über 60 Jahre vergeben. Fast 350 Menschen erhielten schon an diesem Tag ihre erste Impfung.

Mit dem Abschluss der Sonderaktion für Astrazeneca-Impfungen ist diese Terminvergabe über die Buchungsplattform der KVWL zunächst beendet. Die Vergabe von Impfterminen geht wie geplant weiter am Dienstag für 79-Jährige (geboren zwischen 1. Februar 1941 und 31. Dezember 1941). Termine können ab 6. April, 8 Uhr, telefonisch unter 0800 116 117 02 oder online unter www.116117.de (Direktlink: https://impfterminservice-kvwl.service-now.com), vereinbart werden.

