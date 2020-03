Corona: 150 Infizierte im Kreis - in Gladbeck weiter sechs

Gladbeck. In Gladbeck bleibt es auch am Montagvormittag bei sechs mit dem Coronavirus Infizierten. Im gesamten Kreis Recklinghausen sind es nun 150 Fälle.

Im Kreis Recklinghausen gibt es nun (Stand Montagmorgen) 150 bekannte Fälle einer Corona-Erkrankung. Am Sonntagnachmittag hatte das Kreisgesundheitsamt 149 Fälle gemeldet.

In Gladbeck bleibt es bei sechs an Covid-19 erkrankten Personen. In Castrop-Rauxel sind es 23 Fälle, in Datteln elf. In Dorsten sind es 34 Erkrankte. Aus Haltern am See sind 21 Fälle bekannt. In Herten sind es neun Fälle. In Marl sind 15 Erkrankte bekannt, in Oer-Erkenschwick drei. In Recklinghausen sind es 22 Erkrankte und in Waltrop sechs.