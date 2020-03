Corona: 143 Menschen im Kreis Recklinghausen sind erkrankt

Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus. Aktuell gibt es 143 Fälle im Kreis. In Gladbeck bleibt es bei vier Erkrankten.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Recklinghausen steigt weiter. Am Samstagmittag meldete das Kreisgesundheitsamt 127 Fälle, am Sonntagmorgen liegt die Zahl bereits bei 143 erkrankten Menschen. Am Freitagabend waren es in den zehn Städten noch 125 Menschen gewesen. In Gladbeck bleibt es bei vier Fällen.

Am meisten Menschen (33) sind nach wie vor in Dorsten infiziert. In Castrop-Rauxel liegt die Zahl bei 21, in Datteln bei zehn, in Haltern am See sind es 21. In Herten sind neun Menschen infiziert, in Marl 15, in Oer-Erkenschwick drei, in Recklinghausen 21 und in Waltrop sechs.

Kreisverwaltung hat ein Infotelefon eingerichtet

Aktuell gibt es 1279 bestätigte Corona-Infektionen im Regierungsbezirk Münster. Am Samstag waren es noch 1158 Menschen gewesen, Freitagabend lag die Zahl noch bei 1126 Erkrankten. Aktuell gibt es im Regierungsbezirk Münster 43 Gesundete.

Die Kreisverwaltung hat ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.