Corona: 14 Neuinfizierte in Gladbeck, 78 nun akut infiziert

Gladbeck. Der Inzidenzwert steigt wieder deutlich an auf 72,7. An drei weiteren Schulen gibt es neue Infizierungen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Gladbeck nimmt weiter zu: Das Kreisgesundheitsamt meldet am Freitag 14 Neuinfektionen, die Zahl der akuten Fälle in der Stadt stieg von 70 auf 78 (es gab sechs Personen, die wieder gesund sind). Der Inzidenzwert stieg von 59,5 am Donnerstag auf 72,7 am Freitag.

Neben der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule und der Werner-von-Siemens-Realschule sind drei weitere Schule von der Corona-Pandemie betroffen, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage bestätigte: Das Ratsgymnasium und das Heisenberg-Gymnasium haben je einen Corona-Fall, ebenso die Mosaik-Grundschule, wo es auch schon in der vergangenen Woche zu einer Infizierung gekommen war. Insgesamt sind in Gladbeck nun 21 Schüler und eine Lehrkraft in fünf Schulen von einer Corona-Infizierung betroffen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 225 Akut-Infizierte

Für den gesamten Kreis Recklinghausen wurden am Freitag 255 akut-Infizierte gemeldet. In den vergangenen sieben hat es 181 Neuinfektionen gegeben, der Inzidenzwert des Kreises stieg von 23,9 am Donnerstag auf 29,4 an Freitag. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten bzw. 35 pro Woche auf 100.000 Einwohner werden demnach, so der Kreis nicht erreicht. Interessant: Neben Gladbeck ist auch der Inzidenzwert in Haltern hoch und liegt bei 42,1. In Oer-Erkenschwick liegt er dagegen bei 3,2, in Waltrop bei 13,6.

Hier die einzelnen Zahlen aus dem Kreis (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle) Castrop-Rauxel 249/214/5; Datteln 95/82/1; Dorsten 239/215/6; Gladbeck 480/379/23; Haltern am See 128/107/0; Herten 167/152/1; Marl 271/241/1; Oer-Erkenschwick 229/221/3; Recklinghausen 375/326/5; Waltrop 87/82/1.

