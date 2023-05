Cocktails und Neues aus der Stadt: Feierabendmarkt startet

Am Mittwoch startet der Gladbecker Feierabendmarkt wieder in die Saison. Los geht es vorm Rathaus um 16 Uhr.

Gladbeck. Am Mittwoch findet der erste Feierabendmarkt der Saison in Gladbeck statt. Auf diese Stände, Foodtrucks und Neuigkeiten kann man sich freuen.

Es ist so weit: Der Gladbecker Feierabendmarkt taucht aus der Winterpause auf. Am Mittwoch laden die Händlerinnen und Händler um Veranstalter Joachim Pawlenka zum Verweilen vor dem Alten Rathaus ein. Los geht es mit dem Feierabendmarkt um 16 Uhr. Auf diesen Mix aus Street Food, Drinks, Musik und Neuigkeiten aus der Stadt kann man sich freuen.

Die Wetteraussichten für Mittwoch stimmen Joachim Pawlenka schon mal sehr optimistisch. „Um die 15 Grad und Sonnenschein, das passt auf jeden Fall“, sagt der Feierabendmarkt-Chef. Und auch mit dem Angebot zum Auftakt in die Open-Air-Saison vorm Rathaus ist der Veranstalter zufrieden. Für die künftigen Märkte wünscht er sich höchstens noch ein wenig mehr Beteiligung von Aktiven aus Gladbeck. „Aber das wird sich hoffentlich im Laufe der Zeit noch entwickeln“, so Pawlenka.

Die Musik beim Auftakt vom Gladbecker Feierabendmarkt kommt vom Duo Bega

Beim Start am Mittwoch wird den Besucherinnen und Besuchern auf jeden Fall schon mal so einiges geboten vorm Alten Rathaus. Musikalisch begleitet das „Duo Bega“ mit bekannten Hits vor allem aus den 80er und 90er Jahren den Markt, der in Gladbeck alle zwei Wochen mittwochs auf den wohlverdienten Feierabend einstimmen soll.

Kulinarisch können sich die Gladbecker auf eine große Auswahl an Cocktails einstellen, die von der Bottroper Kasbar serviert werden. Ebenfalls aus der Nachbarstadt kommt das Team der Weinbar Vinaio, das zur Verköstigung edler Tropfen einlädt. Dass der Gladbecker Weinhandel „Entdeckerweine“ in diesem Jahr nicht auf dem Feierabendmarkt vertreten sein wird, bedauert Joachim Pawlenka. Personalknappheit habe zu dieser Entscheidung geführt.

Auch einen Eiswagen wird es geben

Passend zu den Temperaturen, die nun endlich dauerhaft ein wenig steigen sollen, wird es auf dem Markt vorm Rathaus natürlich auch einen Eiswagen geben. Joyce Uhländer steuert ihr pinkfarbenes Verkaufsgefährt mit den eisigen Süßspeisen nach Gladbeck.

Thai-Food kann man sich am Foodtruck von Benny schmecken lassen, und bei Bridget Harrisson sollen neben Pulled-Pork-Burgern auch noch weitere Street-Food-Spezialitäten auf dem Grill landen. Der Stand von „Omar Omeirat“ steht für pikante und scharfe Dips und Cremes. Die können direkt auf dem Feierabendmarkt probiert, aber auch gut verpackt mit nach Hause genommen werden.

Start-ups, Vereine und Organisationen können sich präsentieren

Zentraler Treffpunkt auf dem Gladbecker Markt soll wieder der große Bierwagen sein, an dem man sich auf ein Getränk mit Freunden und Bekannten verabreden kann. Auch an die kleinen Besucher ist gedacht: Für sie wird eine große Springburg aufgebaut.

Gruppen können ein Zelt reservieren Für größere Gruppen, die sich auf dem Feierabendmarkt treffen wollen, bietet Joachim Pawlenka einen besonderen Service an: Sie können sich ein Zelt reservieren. So wie am Mittwoch die „Kreuz Damen“, eine Frauengruppe von Heilig Kreuz, die sich auf dem Feierabendmarkt treffen will. Für jeden Markt gilt außerdem: Auch Start-ups und Vereine sind immer willkommen. Interessierte können telefonisch, 02043/ 96 98 97, oder per Mail an info@rent-it.org mit dem Feierabendmarkt-Chef (Firma Rent it) Kontakt aufnehmen.

So viel zum kulinarischen Angebot. Darüber hinaus soll der Gladbecker Feierabendmarkt aber auch wieder zum abwechslungsreichen Marktplatz werden für Start-ups, Vereine, Organisationen und Gruppen aus der Stadt. Sie können sich und ihre Ideen, Ansinnen und Produkte auf dem Feierabendmarkt präsentieren.

Neues gibt es auch vom grünen Lieferdienst „Eagle Delivery“, der in Gladbeck starten soll

Mit dabei sein wird am Mittwoch zum Beispiel auch das Team des Bochumer Unternehmens eCargo, das in Kürze mit einem grünen, also umweltfreundlichen, Lieferdienst Waren der Gladbecker Einzelhändler noch am Tag des Einkaufs zu den Kunden nach Hause bringen will. „Eagle Delivery“ soll der neue Service heißen. Allerdings muss dafür wohl noch kräftig an der Werbetrommel gerührt werden. Aktuell sind auf der Homepage ecargo-logistic.de für Gladbeck nämlich mit dem Label „Fuchsliebe“ und dem Gewürzshop „Der kleine Bergmann“ lediglich zwei Einzelhandelsbetriebe aus der Stadt vertreten.

Weitaus größer ist da schon jetzt der Bekanntheitsgrad der Wittringer Ritter. Die Mitglieder des Gladbecker Karnevalsclubs wollen aber dennoch den Feierabendmarkt am Mittwoch dazu nutzen, noch mehr Menschen auf ihr jeckes Treiben in der Session aufmerksam zu machen: Sie würden sich nämlich über noch weitere Mitglieder in ihrem Verein freuen.

