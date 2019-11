Chris Kramer tritt am 4. Dezember im Kulturtempel in Gladbeck auf.

Gladbeck. Chris(t)mas Time mit Chris Kramer an der Mundharmonika ist im Dezember im Kulturtempel in Gladbeck abgesagt. Karten gibt es schon im Vorverkauf.

Chris Kramer tritt wieder im Kulturtempel in Gladbeck auf

“Chris(t)mas time again”: Seit vielen Jahren ist Chris Kramer mit seinem Christmas-Programm in der Weihnachtszeit auf Tour, und er schafft es immer wieder aufs Neue sein Publikum mit etwas Besonderem zu überraschen. Am Mittwoch, 4. Dezember, gastiert er um 19.30 Uhr im Kulturtempel (ehemalige Martin-Luther-Kirche) an der Josefstraße.

Blues-Sänger und Virtuose an der Mundharmonika - das ist Chris Kramer

Zusammen mit seinem langjährigen musikalischen Wegbegleiter Niclas Floer am Klavier, sowie der erfahrenen Soulsängerin Heike Meering und der erst 18-jährigen Gesangsentdeckung Nina Zaborowski präsentiert der Mundharmonika-Virtuose und Blues-Sänger Chris Kramer zwölf Perlen aus seinem weihnachtlichen Programm. Von Bach bis Blues, über Swing, Jazzballaden, mitreißendem Boogie-Woogie bis hin zu Funky-Versionen einiger Weihnachtsklassiker. Einige der handverlesenen Arrangements erklingen mit aufwendig in Szene gesetzten Streichern, drei wunderbaren Stimmen und weiteren großartigen musikalischen Gästen.

Der Hörer erlebt eine weihnachtliche und kurzweilige Reise mit berührenden Liedern, die zum Teil fünfsprachig eingesungen und auf aller höchstem Niveau präsentiert werden, heißt es in der Vorankündigung. „Ich steh‘ an deiner Krippen hier“ von Johann Sebastian Bach ist die instrumentale Ouvertüre, die zunächst wie ein Choral beginnt, dann aber vom Jazzpiano und der Blues-Harp dominiert wird. Sie wird ebenso zu hören sein wie „Have Yourself A Merry Little Christmas“, das als einfühlsame Jazzballade mit Bernd Gremm am Schlagzeug und Stefan Werni am Kontrabass umgesetzt wird, während Chris Kramer bei „Danny Boy“ als Sänger brilliert. Weitere Klassiker in neuer Interpretation werden folgen.

Beginn: 19.30 Uhr im Kulturtempel in der ehem. Martin-Luther-Kirche Josefstraße. Tickets: VVK 15,00 € | AK 18,00 €, zu haben sind sie in der Humboldt-Buchhandlung, Humboldtstr.,