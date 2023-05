Chillen auf dem Autohof: Jazzclub lädt zum Sommerfest ein

Die Band „Daria and the Groove Foundation“ mit Leadsängerin Daria Assmus wird bei „summer.night.soul“, organisiert vom Jazzclub Gladbeck, ein zweistündiges Konzert geben.

Gladbeck. Der Jazzclub Gladbeck geht mit einem neuen Event-Format an den Start. Wie mit „summer.night.soul“ auch jüngere Leute angesprochen werden sollen.

Jung, frisch und gerne auch ein bisschen provokativ: Der Jazzclub Gladbeck möchte ein neues Open-Air-Event in Gladbeck etablieren. „Summer.night.soul“ soll am 5. August auf dem Werkhof von Auto Schubert Premiere feiern. Der Jazzclub-Vorsitzende Marvin Wetekam erklärt die Besonderheiten des neuen Konzepts – und warum „summer.night.soul“ auf keinen Fall an das Jazzival in Wittringen anknüpfen soll.

Mit dem neuen Format will der Jazzclub nun auch gezielt junge Leute ansprechen. Dafür setzt Wetekam bewusst auf harte Kontraste: Gute Musik, eine chillige Atmosphäre, leckere Snacks nebst Getränken – und das ganze eben geboten auf einem Hof, auf dem üblicherweise gearbeitet wird.

Jazzclub Gladbeck will mit seinen Events neue Wege gehen

Ganz anders also als das legendäre Jazzival, das der Club Anfang der 80er-Jahre auf dem Schlosshof in Wittringen etabliert und zu einer 26-jährigen Erfolgsgeschichte hat werden lassen. „Das Jazzival stand für traditionellen Jazz und eine gediegene Atmosphäre. Jetzt wollen wir neue Wege gehen“, betont der Jazzclub-Vorsitzende.

Sie laden am 5. August zum Sommerfest in Gladbeck ein: Frank Purrnhagen (Volksbank Immobilien), Thomas Schubert (Inhaber Auto Schubert) und Marvin Wetekam vom Jazzclub Gladbeck. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Und von dem neuen Format ist Wetekam so fest überzeugt, dass auch der „Fehlversuch“ in 2022 den Club nicht davon abgehalten hat, es in diesem Jahr erneut zu probieren mit „summer.night.soul“. „Im vergangenen Jahr hat es einfach nicht gepasst. Der Termin im September war zu spät für eine Open-Air-Veranstaltung, die meisten Leute durch Corona und die sich anbahnende Energiekrise nicht in der richtigen Laune, für so ein Event Geld auszugeben“, so Wetekam rückblickend. Nun sei die Stimmung aber zum Glück eine ganz andere.

Kölner Band gibt ein zweistündiges Konzert in Gladbeck

Ticket-Vorverkauf beginnt am 15. Mai „Summer.night.soul“ präsentiert der Jazzclub Gladbeck e. V. am 5. August in Kooperation mit den Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr, Auto Schubert und der Traumwerkstatt Terhardt. Beginn und Einlass ist um 18 Uhr, geplantes Ende der Veranstaltung ist um etwa 22 Uhr. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 15. Mai. Ort: Auf dem Hof von Auto Schubert, Bahnhofstraße 20-24. Ticketpreis: Early-Bird-Ticket (15. bis 31. Mai, nur online) 15 Euro. Normales Ticket (15. Mai bis 5. August, 18 Uhr) 19 Euro. Ticket an der Abendkasse (nur 5. August, ab 18 Uhr) 25 Euro. Vorverkaufsstellen: Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr, Geschäftsstellen Gladbeck und GE-Buer, Auto Schubert, Traumwerkstatt Terhardt sowie alle Eventim-Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen auf www.jazzclub-gladbeck.de.

Herzstück der neuen Veranstaltung soll ein gut zweistündiges Konzert der Kölner Band „Daria and the Groove Foundation“ mit Leadsängerin Daria Assmus sein. sein. Das Herz der Band schlägt für die Soul- und Groovemusik der 1960er und 1970er Jahre, erklärt Wetekam. Wer den echten Retro-Sound von damals liebe, „ist beim Auftritt der Band am 5. August also goldrichtig“. Die Soul-Ära stehe für eine echte, bewegende Musik. Dieses besondere Gefühl lasse die Band in ihren eigenen Arrangements der großen Soulsongs von Künstlerinnen und Künstlern wie Aretha Franklin, Stevie Wonder, Dusty Springfield, Gladys Knight, Etta James, Otis Redding und vielen mehr wieder aufleben.

Wetekam: „Der Sound der Band ist ehrlich und kraftvoll, inspiriert von zeitgenössischen Künstlern wie Tom Misch und Vulfpeck, gewürzt mit einer Prise Jazzfunk, der an Cory Henry & the Funk Apostles erinnert.“

Zu Livemusik gibt es Streetfood, spanische Weine und weitere Erfrischungsgetränke

Doch die Besucherinnen und Besucher erwartet nicht nur gute Livemusik. Dazu „serviert“ der Jazzclub Gladbeck Streetfood, spanische Weine und weitere Erfrischungsgetränkt mit und ohne Alkohol. Der Foodtruck von „Roadstar Burger“ wird auf dem Hof des Autohauses stehen. Da gibt es dann verschiedene, frisch zubereitete Burger-Variationen und Pommes. geben. Im „STORE ONE“-Bulli schenkt das Team der Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr eine besondere Auswahl spanischer Weine aus. Mit Softdrinks und Bier werden die Gäste am großen Getränkewagen versorgt.

Ein unvergessliches Sommerfest, sagt Marvin Wetekam, soll „summer.nigt.soul“ werden. Gut 350 Gäste hat der Jazzclub eingeplant – und die sollen am 5. August „einfach eine gute Zeit genießen“.

