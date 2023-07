Chefarzt verlässt Gladbecker Krankenhaus St. Barbara

Prof. Dr. Christian Wedemeyer verlässt das St. Barbara-Hospital in Gladbeck.

Gladbeck. Der Chefarzt einer wichtigen Abteilung des Gladbecker St. Barbara-Hospitals verlässt das Krankenhaus auf eigenen Wunsch. So geht es nun weiter.

Prof. Dr. Christian Wedemeyer, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie und Ärztlicher Direktor am St. Barbara-Hospital Gladbeck, verlässt das Krankenhaus. Das teilte die Trägergesellschaft, die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, am Donnerstag mit. Der Chefarzt, so heißt es, verlässt das Krankenhaus auf eigenen Wunsch.

Wenngleich der Umgang mit dieser Entscheidung nicht einfach gewesen sei, verspricht die Geschäftsführung von St. Augustinus, „in wenigen Tagen eine Anschlusslösung“ zu präsentieren. Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Barbara-Hospital solle auch weiterhin chefärztlich geführt werden und ihren wichtigen Platz im Haus behalten.

