CDU Zweckel fragt nach P&R-Anlage und Bahnsteigarbeiten

Gladbeck. In Zweckel müssen noch die Bahnsteige erneuert werden, es fehlt die P&R-Anlage. Die CDU im Stadtteil fragt: Wann gehen die Arbeiten weiter?

Wann geht es weiter mit den Umbauarbeiten an der neuen Brücke Beethovenstraße? Das möchte die CDU Zweckel wissen und stellt deshalb eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung. Konkret geht es um die von der Bahn geplante Erneuerung der Bahnsteige und den Bau der Park & Ride-Anlage, den die Stadt übernehmen will.

CDU: Gibt es schon Gespräche mit der Bundesbahn über den zeitlichen Ablauf in Zweckel?

„Gibt es schon Gespräche mit der Bahn über den zeitlichen Ablauf der weiteren Bauarbeiten?“, fragt der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Zweckel, Christoph Wiechers. Zur P&R-Anlage fragt die CDU weiter nach der Begrünung. Viele Bäume seien im Vorfeld der Bauarbeiten gerodet worden. Von den direkten Anwohnern sei auf der Bürgerversammlung der Zweckeler CDU im Juni vergangenen Jahres der Wunsch nach einem Lärmschutz geäußert worden. Die CDU fragt daher, ob „eine lärmschluckende Bepflanzung zur Haydnstraße geplant ist“ und wie diese konkret aussehen soll.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Ein weiteres Thema ist die Anbindung des Radverkehrs an die Bahnstrecke. Die CDU möchte daher auch wissen, ob für die P&R-Anlage auch über „Fahrradboxen eventuell mit E-Ladestationen“ nachgedacht wird. Zudem müsse gewährleistet sein, dass die Räder „witterungs- und vandalismussicher“ abgestellt werden könne, so die stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Andrea Niewerth abschließend.

Mehr Nachrichten aus Gladbeck finden Sie hier