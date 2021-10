Die CDU wünscht sich generationen-übergreifende Spielplätze in Gladbeck, unser Foto zeigt den Spielplatz im Stadtteilpark Butendorf.

Anregung CDU wünscht sich in Gladbeck Mehrgenerationen-Spielplätze

Gladbeck. Die CDU-Ratsfraktion in Gladbeck schreibt an die Stadtverwaltung, um für ihre Idee eines Spielplatzes für Jung und Alt zu werben. Viele Fragen gestellt.

Mehrgenerationenspielplätze wünscht sich die CDU-Ratsfraktion auch in Gladbeck. Ratsfrau Kathrin-Elisabeth Wischnewski, Vorsitzende des Ausschusses für Senioren, Soziales und Gesundheit, verweist in einer Anfrage für den Rat der Stadt auf Beispiele aus anderen Städten. „Spielplätze können Orte der Begegnung sein. Sie fördern die Bewegung und damit auch die Gesundheit“, schreibt sie. Menschen in allen Lebensphasen könnten voneinander lernen und sich gegenseitig für Bewegung begeistern und motivieren.

„Mehrgenerationenspielplätze bieten Angebote für die Allerkleinsten, Kleinkinderflächen, Kinderbereiche, spezifische Angebote für Jugendliche und Erwachsene sowie für Senioren“, erklärt die Ratsfrau. Sie stellt sich beispielsweise einen Gemeinschaftsplatz, motorische Angebote für alle Altersgruppen, angepasste Sitzmöglichkeiten, barrierefreie Spiel- und Fitnessgeräte, Aktionsflächen und Freiräume für Veranstaltungen vor, wenn möglich auch für Menschen mit Rollstühlen und Rollatoren erreichbar.

CDU fragt, ob es bereits „angepasste Spielplätze“ gibt

Die CDU-Fraktion fragt deshalb, ob es in Gladbeck bereits Spielplätze gibt, die an die Bedürfnisse verschiedener Generationen angepasst sind, ob sich die Stadtverwaltung bereits mit dem Konzept eines Mehrgenerationenspielplatzes und der Umsetzbarkeit für Gladbeck befasst hat und ob es die Möglichkeit gibt, bestehende Spielplätze entsprechend zu erweitern oder umzufunktionieren.

Sie will zudem wissen, ob die Verwaltung schon mögliche Standorte benennen kann, ob die vorhandenen Spielplätze und -geräte für Menschen mit Mobilitätseinschränkung geeignet sind und welche Nachbesserungen dazu erforderlich wären. Schließlich fragen die Christdemokraten, ob sich die Verwaltung vorstellen könnte, Ideen und Anregungen von Bürgern in die Planung einzubeziehen, wie lange es bis zum ersten Mehrgenerationenspielplatz in Gladbeck dauern könnte und ob es Fördermittel für solche Projekte gibt.

