CDU: Wie steht es um den Ausbau des Riesener-Gymnasiums?

Die Deckenkonstruktion des Riesener-Gymnasiums in Gladbeck ist sanierungsbedürftig. Was bedeutet das für den Schulbetrieb 2023/24?

Gladbeck. Die Deckenkonstruktion des Riesener-Gymnasiums Gladbeck ist sanierungsbedürftig. Die CDU fragt: Was bedeutet das für den Schulbetrieb 2023/24?

Die CDU-Fraktion in Gladbeck will Aufschluss erhalten, wie der Stand der Dinge zu Thema „Ausbau des Riesener-Gymnasiums zur Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs mit Beginn des Schuljahres 2023/24 mit Blick auf die erforderliche Sanierung der Deckenkonstruktion“ ausschaut. Ratsherr Christoph Wiechers möchte den Punkt für die Sitzung des Schulausschusses am 27. September auf die Tagesordnung setzen lassen.

CDU Gladbeck: „In den Sommerferien sollten die Bestandsdecken stichprobenartig geprüft werden“

Die Christdemokraten begründen ihre Nachfrage: „In der Schulausschusssitzung vom 21. Juni teilte der Erste Beigeordnete Rainer Weichelt mit, dass sich die Deckenkonstruktion des Riesener-Gymnasiums in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet. In den Sommerferien sollten die Bestandsdecken stichprobenartig geprüft werden und verschiedene Sanierungsarbeiten auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden.“ Das Ergebnis sollte dem Ausschuss mitgeteilt werden. Zudem sei über die weitere Vorgehensweise zu beraten.

„Ist der geplante Ausbau weiterhin möglich?“, möchte die CDU wissen. Außerdem: „Wird die Deckensanierung teurer, wenn der geplante Aufbau bereits berücksichtigt wird?“ Falls ja: „Wie hoch sind die dafür anfallenden zusätzlichen Kosten?“

