CDU-Ratsherr sorgt sich um Tagesmütter in Gladbeck

Gladbeck. In Folge der Corona-Krise verlieren viele Tagesmütter ihre Selbstständigkeit. CDU-Ratsherr Robert Ernst fragt, wie die Situation in Gladbeck ist.

Die Situation von Tagesmüttern in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigt CDU-Ratsherrn Robert Ernst. In einer Anfrage an die Verwaltung zitiert er Inge Losch-Engler, die Vorsitzende des Bundesverbandes für Kindertagespflege, die in der Presse die Befürchtungen geäußert hat, dass bis zu 3000 Tagesmütter – jede fünfzehnte – ihre Selbstständigkeit als Folge der Corona-Krise aufgeben müssen.

Robert Ernst möchte wissen, ob es eine ähnliche Entwicklung auch in Gladbeck gibt, ob es bei der Tagespflege bereits einen Corona-Ausbruch gab und deshalb vom Gesundheitsamt die Schließung einer Kindertagespflege angeordnet wurde. Ihn interessiert auch, welche konkreten Regelungen die Stadt für den Fall vorsieht, dass eine Person im Haushalt der Tagespflegeperson positiv getestet wird, welche Betreuungsmöglichkeiten die Stadt anbieten kann, wenn eine Tagespflege geschlossen werden muss und ob es schon Nachfragen nach Ersatzbetreuung gab.

Der Ratsherr fragt zudem, in welchem Umfang die Tagespflegenden Anspruch auf Kostenerstattung von Sachmitteln haben, die aufgrund der pandemischen Lage erforderlich werden und ob es dafür vom Bund oder Land Fördermittel gibt.

