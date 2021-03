CDU-Gladbeck hat Fragen zum Umzug der Wirtschaftsförderung

Gladbeck. Die Wirtschaftsförderung der Stadt soll ins privat geführte „Kreativamt“ am Jovyplatz umziehen. Das ist die Begründung der Bürgermeisterin.

Bereits Mitte Dezember hatte Bürgermeisterin Bettina Weist (SPD) mitgeteilt, dass im Rahmen der Neuordnung der Stadtverwaltung die Wirtschaftsförderung als Mieter in das privat geführte Kreativamt am Jovyplatz umziehen soll. Der Fachbereich soll so näher an die lokale Gründer- und Kreativszene rücken, um Gladbeck als „Gründerstadt“ zu stärken. Die CDU hat dazu einige kritische Fragen gestellt.

Die Ratsfraktion will zum Beispiel wissen, warum nicht wie bisher die örtliche Nähe des Rathauses zum „Kreativamt“ zur Aufgabenerfüllung ausreicht und nicht auch eine Videokonferenz bei Bedarf in Betracht kommen könnte? Zudem soll die Bürgermeisterin beantworten, welche Nachfolgenutzung ist mit den freiwerdenden Räumlichkeiten im Rathaus vorgesehen ist; wie lange der Mietvertrag läuft und ob Umbaukosten für die Stadt entstehen?

Seit Jahren wachsender Raumbedarf der Dienststellen im Rathaus

„Die Entscheidung, Räumlichkeiten im Kreativamt anzumieten, resultiert vorrangig aus dem seit Jahren wachsenden Raumbedarf der Dienststellen im Rathaus. Stelleneinrichtungen aufgrund zunehmender kommunaler Aufgaben führen zu räumlichen Engpässen, die aktuell ohne zusätzliche Anmietungen nicht mehr zu decken sind. Die freien Kapazitäten im Kreativamt haben sich aufgrund der inhaltlichen Nähe für die Unterbringung des neuen Stadtamtes 80 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften angeboten“, so die Antwort der Bürgermeisterin.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Mitte März solle der Umzug aller Mitarbeiter des Amtes erfolgen. Für den frei werdenden Platz im Rathaus haben die Ausländerbehörde, das Amt für Jugend und Familie und das Rechtsamt Raumbedarf. Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt fünf Jahre mit Verlängerungsoption. Umbaukosten entstehen der Stadt für die Erstellung der erforderlich Netzwerk- und IT-Struktur in Höhe von rund 17.000 Euro. Konkret werde die Stadt zehn Büros, in denen 13 Personen untergebracht werden, im Kreativamt anmieten, so die Bürgermeisterin.