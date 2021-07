CDU freut sich über Förderung für den Umbau der Bachstraße

Gladbeck. 25.000 Euro Fördermittel des Landes stehen zur Verfügung. Geplant: eine Aufwertung der Bachstraße in der Innenstadt.

Die CDU-Ratsfraktion in Gladbeck begrüßt die Förderung der familienfreundlichen Umgestaltung der Bachstraße in Stadtmitte und die angekündigte Landesförderung. „Das Land lässt die Kommunen trotz vielfältiger Herausforderungen, wie etwa der Pandemie, in wichtigen Bereichen wie der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der kommunalen Infrastruktur nicht allein“, schreibt CDU-Ratsfraktionsvorsitzender Peter Rademacher in einer Stellungnahme.

Rademacher freut sich, dass Regierungspräsidentin Dorothee Feller der Stadt bereits den Förderbescheid aus dem Städtebauförderprogramm 2021 ausgehändigt habe. Es handelt sich, wie berichtet, um Fördermittel in Höhe von 225.000 Euro, die ins das Projekt „Familienfreundliche Stadtmitte“ und konkret in den Umbau der Bachstraße fließen sollen.

Eine Aufwertung soll zu einer Wiederbelebung der Innenstadt beitragen

Mit der Bachstraße werde ein weiterer zentraler Teil der Innenstadt funktional aufgewertet. Hier handele es sich, so Rademacher, um ein integriertes, ganzheitliches und sozialraumorientiertes Konzept, das mit dem Erhalt von vorhandenen Bäumen und Grünstrukturen auch den Aspekt Klimaschutz einbeziehe.

Da sich Menschen an attraktiv gestalteten Plätzen gerne aufhielten und dies auch zur Wiederbelebung der Innenstadt beitragen könne, sei die angestrebte Verbesserung der Aufenthaltsqualität begrüßenswert, so der Fraktionschef. Zudem lobt die CDU die Erweiterung des taktilen Leitsystems, das seheingeschränkten und blinden Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben erleichtern solle. Der CDU-Ratsfraktion sei es ein Anliegen, dass ähnliche Aufwertungen auch in den weiteren Stadtteilen möglich gemacht werden. Sie möchte sich dafür weiterhin stark machen.

