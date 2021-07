CDU-Frauen in Gladbeck wollen Hochwasser-Opfern helfen

Das extreme Hochwasser brachte viele Menschen in Not. Die Frauen-Union Gladbeck ruft zu einer Spendenaktion auf, um Betroffenen zu helfen.

Die Hochwasserkatastrophe bewegt die Menschen, viele Betroffenen haben ihr Hab und Gut verloren. „Hier müssen wir helfen“, fordert die Vorsitzende der Frauen-Union Gladbeck, Ulrike Kieslers-Tenk, und hat spontan eine Hilfsaktion ins Leben gerufen.

Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen hat sie umgehend Kleidung, Spielsachen und vieles mehr gesammelt, um es zu den Bedürftigen zu bringen. „Doch das reicht bei Weitem nicht aus“, so Tenk. „Daher sammeln wir in der kommenden Woche vor allem Kleidung, Schuhe sowie Wäsche des täglichen Bedarfs (Bettwäsche, Handtücher etc.). Hierbei sei es wichtig, dass potenzielle Spender vor allem saubere und einwandfreie Sachen zur Verfügung stellen, da die Helferinnen um Tenk schnell helfen wollen und nicht die Ressourcen zum Sortieren und Waschen haben.

Gladbecker CDU-Frauen wollen die Spenden selbst in betroffene Städte bringen

Der eigens eingerichtete Krisenstab der Frauen-Union setze sich kurzfristig zusammen, um die Sammlung sowie die Weitergabe der Spenden zu koordinieren. Hierfür werden die betroffenen Städte über die örtlichen CDU-Stadtverbände und die Kirchengemeinden von den CDU-Frauen direkt kontaktiert.

„Wir fahren dann, so die Planung, selbst in die Städte, um schnell und unkompliziert zu helfen, das ist unsere christliche Pflicht!“ Mögliche Spender können sich wenden an Ulrike Kieslers-Tenk unter 02043/3788363 oder per Mail an ulrike.kieslers-tenk@tenk.de.

