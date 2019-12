Gladbeck / Kumasi. Die Soziologiestudentin aus Gladbeck unterstützt Straßenkinder und junge Frauen in Ghana. Sie erhält Einblicke in erschreckenden Überlebenskampf.

Carla Wittenberg aus Gladbeck hilft Straßenkindern in Ghana

Carla Wittenberg verbringt das Weihnachtsfest weit weg von der Familie in Gladbeck. Nach dem Soziologie-Studium entschied sie sich für einen Freiwilligendienst im Ausland und stieß dabei auf das Projekt „Street Children Project“ in Kumasi, circa 250 Kilometer mit dem Auto von der Hauptstadt Accra (Ghana) entfernt. Im August stieg sie in den Flieger und engagiert sich seitdem dort für Kinder, die auf der Straße leben.

In der Kinderkrippe des Street Children Projects werden kleine Mädchen und Jungen betreut. Foto: Wittenberg

Das Projekt ist für sie eine Herzensangelegenheit. „Das Straßenkind heißt nicht nur Straßenkind“, betont Wittenberg. Jedes Kind hat einen Namen, jedes Kind erhält die gleiche Aufmerksamkeit. „Karima, Fadila, Fatima ….”, zählt sie auf. Der Großteil der Hilfesuchenden sei weiblich. Die Geschichten, mit denen sie und die anderen Helfer vor Ort täglich konfrontiert werden, seien nicht „die leichteste Kost“. „Manchmal ist es schwer die Arbeit, Arbeit sein zu lassen und nicht jeder jungen Frau, das eigene Bett für die Nacht anzubieten“, so Wittenberg.

Wir sprechen die Straßenkinder direkt an und lernen sie kennen

Die Anfang 20-Jährige ist in allen Aufgaben, die die Organisation vorantreibt, involviert. Vormittags ist sie in Begleitung mit den Sozialarbeitern auf den Straßen von Kumasi unterwegs. „Wir sprechen die Straßenkinder direkt an und lernen sie ein wenig kennen“, erklärt Wittenberg. Danach laden sie die Kinder ins Drop-in Center (DIC) ein. Die Einrichtung liegt in der Stadt und dient als zentrale Anlaufstelle. Jeden Tag finden dort Gesprächsrunden mit den Kindern statt, in denen Themen wie Verhütung, Prostitution, Krankheiten oder Hygiene behandelt werden. Mithilfe von Interviews möchten die Helfer mehr über deren Lebensgeschichte erfahren, ihre Wege auf die Straße, ihren familiären Hintergrund und ihre Zukunftsträume. Außerdem möchte man herausfinden, auf welche Weise ihnen und ihrer Familie am besten geholfen werden kann. „Sind keine Neuzugänge da, wird gespielt, gebastelt, getanzt und geklönt“, berichtet Wittenberg.

In Workshops werden die jungen Frauen über Verhütung, Prostitution, Krankheiten oder Hygiene informiert. Foto: Wittenberg

Am Nachmittag gibt die Gladbeckerin im so genannten Vocational Training Center diverse Workshops über Selbstvertrauen, Selbstwert, Hygiene, ökologische Nachhaltigkeit und im Frausein. „Am Abend unterstütze ich die Mädels dann mit ihren Hausaufgaben“, sagt sie. Vor allem Mädchen nutzten das Angebot. Von ihren Familien aus dem Norden des Landes werden sie aus der Schule genommen und in die Großstadt geschickt, weil kein Geld vorhanden ist, um für alle Kinder zu sorgen. Bei der Ankunft in Kumasi sind die Probleme auf den Straßen jedoch oft noch schlimmer als zu Hause. Die Kinder sind Gefahren und Missbräuchen verschiedener Art ausgesetzt.

Arme Mädchen aus dem Norden kommen in die Stadt und in Kontakt mit Drogen und Sexarbeit

Sie leben auf der Straße, haben keinen Zugang zu Bildung oder Ausbildung und wachsen in Armut auf. In dem kriminellen Milieu kommen sie in Kontakt mit Drogen, Alkohol und Sexarbeit. Nicht selten kommt es so vor, dass Kinder Kinder bekommen. Manche Mädchen mieten sich kleine Bretterschuppen an. Dort können sie auf acht Quadratmetern mit 25 anderen Frauen nächtigen. „Wollen sie die Duschen oder Toiletten benutzen, müssen sie abermals zahlen“, sagt Wittenberg. „Ich finde bewundernswert, dass ich kaum einen Ankömmling im DIC habe weinen sehen“, so die Gladbeckerin. „Im persönlichen Interview oder bei brisanten Fragen werden die Augen vielleicht mal feucht. Aber es bemitleidet sich keines der Mädchen selbst. Es sind wahre Kämpfernaturen.“

Gladbeck Mit einer Geldspende helfen Wer dem „Street Children Project“ in Kumasi helfen möchte, anbei die Kontaktdaten: Ansprechpartnerin ist Olivia Umoh, per E-Mail unter streetchildrenprojectksi@yahoo.com oder telefonisch +233 (0)540264454 Mehr Infos zum Projekt unter www.streetchildrenprojectksi.org Die Bankverbindung für Geldspenden lautet: Kontoinhaber Catholic Archdiocese of Kumasi - DC SCP, Ecobank Kumasi, Kontonummer: 0213034402632401. Adresse der Bank: 73 Harper Road Adum, Kumasi. Der SWIFT-Code für internationale Spenden lautet ECOCGHAC

Die Situation vor Ort bezeichnet sie „als erschreckend“. Um die Situation zu verbessern, wird Geld dringend benötigt. Davon lassen sich Lebensmittel kaufen, um alle Kinder satt zu bekommen. Über Kleidung und Spielzeug würden sich die Jungen und Mädchen ebenfalls sehr freuen. Darüber hinaus wird die Krippe bzw. der Kindergarten (Day-Care Center) immer größer. Eigentlich eine positive Entwicklung, aber es gibt laut Wittenberg nicht genügend Lehrer, um sie angemessen zu betreuen. „Zudem steht das Großprojekt vor der Brust, ein Hostel für die Straßenjungs zu bauen“, erklärt sie.

Spenden werden dringend benötigt, um die Arbeit der Hilfsorganisation zu ermöglichen

Im nächsten Jahr feiert das „Street Children Project“ sein 15-jähriges Bestehen. Geplant sind Veranstaltungen, um auf die Probleme und auf die Arbeit der Organisation in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. „Aber für jede dieser Veranstaltungen müssen wir uns explizit um Spenden und Sponsoren bemühen“, sagt Carla Wittenberg, dabei hofft sie auf Hilfe aus Deutschland und ihrer Heimatstadt Gladbeck.