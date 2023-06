Caritascafé in Gladbeck als „Wohlfühloase“ gegen Einsamkeit

Gladbeck. Nach drei Jahren Corona-Pause öffnet das Caritas-Café in Gladbeck mit einem neuen Konzept. Dabei steht vor allem Geselligkeit im Vordergrund.

Rote und weiße Luftballons baumeln am Zaun des Cafés Caritas an der Rentforter Straße 30 in der Sonne, vor dem Eingang steht ein roter Roller mit der Aufschrift „Wiedereröffnung“. Noch sind die ordentlich aufgereihten Tische des Cafés leer, aber der Geruch nach Schnitzel und Pommes lässt darauf schließen, dass sich hier ab sofort Gladbecker zu einem gemütlichen Mittagstisch treffen können. Auch das beliebte Frühstücksangebot des Cafés ist zurück.

Über drei Jahre blieb das Café Caritas am Seniorenzentrum Johannes-van-Acken-Haus wegen der Coronapandemie geschlossen, zu groß war die Sorge vor einem neuen Lockdown. „Aber jetzt wurde Corona so weit zurückgedrängt, dass das echte Leben wieder stattfinden kann“, beginnt Caritas-Vorstand Rainer Knubben seine Eröffnungsrede am Montag. Mit einem neuen Konzept lädt das sechsköpfige Team um Küchenleiter Thomas Krause explizit alle Gladbecker ein, im Café vorbeizuschauen – denn das Angebot vor Ort richtet sich nicht nur an die Bewohner des Seniorenzentrums, sondern an alle Menschen in der Stadt.

Im Café Caritas in Gladbeck soll Einsamkeit entgegengewirkt werden

Eine Besonderheit des Cafés sind die Außenarbeitsplätze der Caritas, durch die Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen am Arbeitsalltag teilhaben können. So werden Menschen, die bisher in den zwei Werkstätten an der Mühlenstraße und an der Haldenstraße gearbeitet haben, im Café auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Schon vor der Corona-Pause arbeitete Tobias Goleke Vollzeit als Servicekraft im Café, jetzt freut er sich riesig, endlich wieder „seine“ Gäste bedienen zu können: „Ich habe die Arbeit hier sehr vermisst, weil ich viele Stammgäste sehr gut kenne und wir uns immer viel unterhalten haben. Die Kunden sind mir sehr ans Herz gewachsen“.

Der Seniorenbeirat des Johannes-van-Acken-Hauses freut sich gemeinsam mit dem Team des Cafés über die Neueröffnung. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Auch Gladbecks stellvertretender Bürgermeister Norbert Dyhringer stellt bei der Wiedereröffnung den sozialen Aspekt des Cafés in den Vordergrund: „Hier geht es nicht nur um’s Essen und Trinken, sondern auch darum, einen Ort der Begegnung zu schaffen. Insbesondere seit der Pandemie ist Einsamkeit ein großes Thema, viele soziale Kontakte sind weggebrochen. Dieses Café ist eine Wohlfühl-Oase, in der Geselligkeit groß geschrieben wird“.

Cafémitarbeiter servieren Frühstück, wechselnden Mittagstisch und Kuchen

Zum neuen Konzept des Cafés gehört der wechselnde Mittagstisch: Vom Schnitzeltag am Montag über die klassische Currywurst-Pommes am Donnerstag bis hin zum Eintopf-Freitag: Jeden Tag gibt es ein anderes Angebot, das zwischen 6,45 Euro und 7,80 Euro kostet. Eine Besonderheit gibt es Dienstags: Dort wechselt das Gericht je nach „Laune des Koches“, wie Krause andeutet. Daneben gibt es auch Bockwurst-, Frikadellen und belegte Brötchen zum Mitnehmen.

Was im Café nicht fehlen darf, ist das Frühstück: Für 6,50 Euro gibt es ein klassisches Frühstück mit Brötchen, verschiedenen Belägen und Ei. Wer tiefer in die Tasche greift, erhält für 14,50 Euro das Gourmet-Frühstück inklusive Joghurt mit Obst, Räucherlachs und Rührei mit Bacon. An der Kuchentheke gibt es zudem verschiedene Obstkuchen, Sahnetorten oder Plunderstücke für 2,20 Euro bis 2,90 Euro.

Das Café hat von Montag bis Freitag zwischen 7 und 14 Uhr geöffnet, sowie Samstags, Sonntags und an Feiertagen von 10 bis 16:30 Uhr.

