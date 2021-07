Caritas warnt vor falschen Spendensammlern in Gladbeck

Gladbeck. Auf einem Parkplatz sollen ein Mann und eine Frau im Namen der Caritas um Spenden für notleidende Kinder gebeten. Die Caritas warnt vor Betrug!

Die Gladbecker Caritas warnt vor Betrügern, die sich als Caritas-Spenden-Sammler ausgeben.

„Uns hat der Hinweis erreicht, dass auf einem Gladbecker Supermarkt-Parkplatz ein Mann und eine Frau im Namen der Caritas Menschen zu Spenden für Kinder in Not aufgefordert haben“, so die Pressesprecherin des Verbandes, Antonia Gemeine. Die Caritas weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass derzeit in Gladbeck „keine derartigen Spendensammlungen“ durchgeführt werden.

Auf keinen Fall sollte man etwas unterschreiben!

Die Gladbecker Bürgerinnen und Bürger werden deshalb um Vorsicht gebeten. Auf keinen Fall, betont Gemein, sollte man, darauf angesprochen, seine Kontodaten angeben und etwas unterschreiben.

Spendensammlungen der Caritas in Gladbeck, so die Pressesprecherin weiter, würden ausschließlich im Rahmen der bekannten Haussammlungen stattfinden, „die vorher angekündigt werden“. Zudem könnten die Spendensammler der Caritas sich auch ausweisen.

