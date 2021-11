Caritas und WAZ Gladbeck starten wieder die Wunschbaumaktion

WAZ Gladbeck und Caritas starten wieder die Wunschbaumaktion. Einer der beiden Wunschbäume steht in Dr. Kuhns Apotheke von Arne Kuhn (Mitte) an der Lambertistraße.

Gladbeck. Mit einer Wunschbaumaktion von WAZ und Caritas soll Senioren in Gladbeck zu Weihnachten eine Freude bereitet werden. So können Sie mitmachen.

Jemandem eine kleine Freude zu machen, das ist oft das Schönste – nicht nur für die Beschenkten. Und besonders zu Weihnachten ist die Freude über ein Geschenk groß. Doch nicht jeder hat jemanden, von dem er beschenkt werden kann. Daher startet die WAZ gemeinsam mit der Caritas Gladbeck und in Kooperation mit zwei Apotheken wieder ihre Wunschbaumaktion.

Goldene und rote Kugeln lassen die Tannenbäume, die ab sofort in der Punkt-Apotheke (Hochstraße) und in Dr. Kuhns Apotheke (Lambertistraße) stehen, prächtig aussehen. Viel wichtiger sind aber die bunten Karten, die an den Zweigen der Tannen hängen. Auf diese haben Senioren, die die ambulante Tagespflege der Caritas betreut, kleine Wünsche zum Fest aufgeschrieben. Und wer möchte, kann sich eine solche Karte vom Baum pflücken, den darauf verfassten Wunsch erfüllen und in einer der beiden Apotheken bis zum 13. Dezember wieder abgeben.

134 Wünsche sind in den Christbäumen zu finden – meist sind es Klassische

Die Wünsche sind klassisch und reichen von einer warmen Kuscheldecke über duftende Bodylotion bis hin zu einem schönen Buch aus der WAZ-Bibliothek. Aber auch dicke Wintersocken, ein hübscher Schal oder ein flauschiges Badetuch stehen auf den Wunschzetteln, oder auch: ein weißes Teelichthäuschen. 134 Karten sind zusammengekommen.

Auch in der Punkt-Apotheke von Oliver Beck (rechts) steht ein Tannenbaum mit vielen Wunschkarten. Mit im Bild: Caritas-Vorständin Andrea Raffenberg und Annegret Knubben von der Caritas. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

„Nicht für alle sind Dinge wie ein Schal selbstverständlich. Von daher ist das eine so tolle Aktion“, sagt Caritas-Vorständin Andrea Raffenberg. Und auch Apotheker Arne Kuhn, Inhaber von Dr. Kuhns Apotheke, ist gerne auch im zweiten Jahr der Aktion wieder dabei. „Ein Kunde hat schon die ganze Zeit gefragt, wann der Baum denn endlich wieder steht.“ Und andere, das weiß Arne Kuhn noch aus dem vergangenen Jahr, kommen auch ein zweites Mal wieder und holen sich eine weitere Karte ab, um einen weiteren Wunsch erfüllen zu können.

„Die Idee der Aktion ist super“, findet auch Oliver Beck, Inhaber der Punkt-Apotheke. Es gebe so viele, die niemanden haben und vielleicht gebe es auch einige, die sich coronabedingt nun noch mehr zurückgezogen hätten. Auch wenn die Wünsche nur Kleinigkeiten seien, es sei schön, den Menschen so eine Freude machen zu können. Im vergangenen Jahr, erinnert Beck sich, da waren die Karten ruckzuck abgenommen.

