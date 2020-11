Caritas startet in Gladbeck wieder Aktion „Freude schenken“

Möglichst viele Pakete sollen in diesem Jahr wieder zusammen kommen, wie hier bei der Aktion in den Vorjahren. Im Bild: Margareta Rottmann, Vorsitzende der Caritas Konferenzen Deutschland (CKD), und Annegret Knubben, Koordinatorin der Aktion beim Caritasverband Gladbeck (v.li.).

Gladbeck. Zur Weihnachtszeit gibt es wieder die Paketaktion „Freude schenken“. Caritasverband hofft auf viele Spender für bedürftige Menschen in Gladbeck.

Die Caritas im Bistum Essen startet wieder ihre Paketaktion „Freude schenken“. Auch die Caritas in Gladbeck beteiligt sich.

„Während des ganzen Jahres kümmern sich unsere Mitarbeiter in den Einrichtungen und Diensten um die Menschen. Sie begleiten, beraten, pflegen und therapieren. Wir wollen, dass diese Menschen zu Weihnachten spüren, dass jemand an sie gedacht hat. Dazu brauchen wir die Hilfe vieler Spender“ sagt Rainer Knubben, Vorstand der Caritas in Gladbeck. „Wir können mit dieser Aktion Menschen eine Freude bereiten, die es sich schlicht nicht leisten können, etwas zu schenken, oder die niemanden mehr haben, der sie beschenkt. Gerade in diesem, für uns alle besonderen Jahr mit seinen vielfältigen Herausforderungen, hoffen wir auf die Solidarität der Menschen in unserer Stadt“, sagt Annegret Knubben, Koordinatorin der Aktion beim Caritasverband Gladbeck.

Ab diesem Wochenende werden die Pakete ausgegeben

Ab dem Wochenende 7./8. November werden die Pakete in den Gemeinden und Kindergärten ausgegeben. In diesem Jahr beteiligen sich erneut die Stadt Gladbeck, die städtischen Kindergärten und die Werbegemeinschaft an der Aktion. Zu jedem Karton gibt es einen Aufkleber, auf dem vermerkt werden kann, für wen das Paket bestimmt ist (zum Beispiel für Kinder, Familien, Frauen oder Männer). Zudem gibt es eine Vorschlagsliste für mögliche Paketinhalte.

Die Weihnachtspakete werden im K4, Kirchstraße 4-6, an bedürftige Menschen (Nachweis ist notwendig) ab Montag, 7. Dezember, bis Mittwoch, 9. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr ausgegeben. Auch Schulen, Kindergärten, Firmen und öffentliche Einrichtungen sind herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Wer kein Paket packen möchte, kann die Aktion auch finanziell unterstützen, denn „Freude schenken“ ist auf Spenden angewiesen, etwa um die Kosten für die Kartons zu decken. Spenden werden erbeten auf das Konto des Caritasverbandes für das Bistum Essen, Stichwort „Freude schenken“, IBAN DE75 3606 0295 0000 0144 00.