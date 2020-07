Ab sofort kann die Baby-Kleinkinde-Sprechstunde in Gladbeck trotz Corona wieder stattfinden.

Corona-Lockerungen Caritas Gladbeck bietet wieder Sprechstunden für Eltern an

Gladbeck. Die Caritas Gladbeck nimmt die Sprechstunde für Eltern von kleinen Kindern und Babys wieder auf. Experten helfen bei Problemen mit dem Nachwuchs.

Die Baby-Kleinkind-Sprechstunde der Caritas Gladbeck ist ein Angebot für Eltern, die Sorge um die Entwicklung ihres Kindes haben oder sich überlastet fühlen. Ab sofort kann sich in der Corona-Krise wieder stattfinden.

Warum in den Familien Krisen entstehen können

Schreien, Saugen, Schlafen und Verdauen gehören in der Babyzeit zum normalen Tagesgeschehen. Trinken und Essen, Trotzen, Wutanfälle und Klammern folgen in der weiteren Entwicklung eines Kleinkindes. Krisen in der Familie entstehen, wenn das Schreien unerträglich wird, wenn die Sorge besteht, dass das Kind nicht satt wird, wenn Babys nicht schlafen können oder wenn Kinder häufig und intensiv trotzen. Dann kann professionelle Unterstützung hilfreich sein.

Die Baby-Kleinkind-Sprechstunde wird von einem pädagogisch-therapeutischen Team angeboten, das gemeinsam mit den Eltern nach individuellen und für die Familie passenden Lösungen sucht.

Die Beratung ist kostenlos und Gladbecker Eltern vorbehalten. Kontakt: 01578 2949794 oder per Mail an Mail: fruehe-hilfen@caritas-gladbeck.de