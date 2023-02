Nach dem Streik am 14. Februar droht Gladbeck am 28. Februar die nächste Arbeitsniederlegung im öffentlichen Dienst.

Gladbeck. Die Angestellten im öffentlichen Dienst in Gladbeck sind erneut zum Streik aufgerufen. Welche Auswirkungen das für Gladbecker haben könnte.

Alle Angestellten des öffentlichen Dienstes in Gladbeck sind am Dienstag, 28. Februar, zum Streik aufgerufen. Das bestätigte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Bernd Dreisbusch auf Anfrage der Redaktion. Konkret heißt das, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Stadtsparkasse, städtischer Kitas, des Betriebshofs an der Wilhelmstraße und der Vestischen ihre Arbeit niederlegen könnten.

Stadt und Vestische haben bisher keine Informationen darüber, ob es erneut zu einem Streiktag in Gladbeck kommen wird. Entsprechend äußern sie sich auf Nachfrage noch nicht. Doch schon vor zwei Wochen traf der Arbeitskampf auch Gladbeck.

Der erneute Aufruf komme nach dem „Nicht-Angebot“ der Arbeitgeber am Donnerstagabend, so Dreisbusch. Erst vor zwei Wochen, am 14. Februar, hatten die Mitarbeiter des öffentlichen Diensts in Gladbeck das letzte Mal gestreikt. Der hatte sich vor allem im Stadtverkehr, aber auch auf den Autobahnen um Gladbeck herum, in Form von Staus niedergeschlagen – weil keine Busse fuhren.

Während die Zentrale der Stadtsparkasse geöffnet blieb, wurden die Zweigstellen in der Stadt bestreikt. Die städtischen Kitas blieben geschlossen, am Zentralen Betriebshof Gladbeck standen einige Bürger vor geschlossenen Toren. Im Stadtbezirk 2 wurde der Papiermüll nicht geleert.

Essen steht Riesen-Streik bevor

Anders als in Gladbeck wird der öffentliche Dienst in Essen schon am Montag, 27. Februar, bestreikt. In der Stadt bleiben die Busse und Bahnen der Ruhrbahn stehen, 27.000 Restmülltonnen werden nicht geleert. Ob as Essener Rathaus, die städtischen Kitas und Krankenhäuser bestreikt werden, steht noch nicht fest.

