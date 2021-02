Die Busse der Vestischen stehen weiter still, auch in Gladbeck fahren keine Busse.

Schnee Busse fahren auch am Dienstag in Gladbeck nicht

Gladbeck. Die Busse in Gladbeck stehen aufgrund des Wetters weiterhin still. Wann sie wieder fahren, ist unklar. Auch der RE 14 fährt erst einmal nicht.

Die Vestische lässt ihre Busse auch am Dienstag weiterhin in den Depots. Seit Sonntag fahren die Busse in Gladbeck aufgrund von Eis und Schnee nicht mehr. Auch der Zugverkehr ist von Einschränkungen betroffen.

Viele Haltestellen könnten aufgrund der Schneemassen nicht angefahren werden

„Da die Straßenverhältnisse noch immer extrem schlecht sind und auch viele Haltestellen aufgrund großer Schneemassen nicht angefahren werden können, müssen die Busse nach wie vor in den Depots bleiben“, so Vestische-Sprecher Jan Große-Geldermann am Dienstagmorgen. Wann die Busse wieder fahren werden, ist bislang unklar. „Der Betrieb liegt vorerst bis auf Weiteres still“, so Große-Geldermann.

Die Nordwestbahn sagte am Morgen bis zunächst 12 Uhr die Fahrten des Regionalexpress 14 zwischen Essen, Bottrop, Gladbeck und Dorsten ab. Ein Busnotverkehr könne nicht eingerichtet werden, so die Nordwestbahn.