Burger, Gin und Co. werden beim Summer.Night.Soul serviert

Gladbeck. Der Jazzclub Gladbeck lädt zum Summer.Night.Soul. Neben erstklassiger Musik gibt teils ausgefallene Kulinarik – auch international preisgekrönte.

Es gibt neue Details zum kulinarischen Rahmenprogramm des Summer.Night.Soul-Open-Airs des Jazzclubs Gladbeck. Am 5. August spielt die hervorragende Soul-Combo „Daria and the Groove Foundation“ – doch schon vor dem Konzert wird den Gästen einiges geboten, das Motto des Abends lautet nicht ohne Grund „Good Soul. Good Food. Good Time.“

Zwischen die Kiemen gibt es am Konzertsamstag vom Foodtruck „Roadstar Burger“, mit verschiedenen Burgervariationen und Pommes. Das Team der Volksbank Immobilien Rhein-Ruhr schenkt aus dem „Store One“-Bulli spanische Weine aus, Bier, Softdrinks und Cocktails gibt es auch. Zu Gast ist außerdem eine Delegation der Herner Gin-Marke „Alpako Gin“, die kürzlich mit dem World Gin Award ausgezeichnet wurde. Auf die Gäste warten Gin-Proben und Longdrinks.

Was für den Durst: Beim Summer.Night.Soul in Gladbeck wird der preisgekrönte Herner Alpako-Gin ausgeschenkt. Foto: Alpako Gin

Karten gibt es an der Abendkasse für 25 Euro oder im Vorverkauf für 19 Euro. Die Karten gibt es bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen, im Internet unter jazzclub-gladbeck.de, bei der Volksbank in Gladbeck und Gelsenkichen-Buer, am Konzertort Auto Schubert und bei der Traumwerkstatt Terhardt.

