Buntes Programm mit Preisverleihung am „Tag des Ehrenamtes“

Schon in den vergangenen Jahren informierten sich zahlreiche Besucher beim „Tag des Ehrenamtes“ über die Freiwilligenarbeit in Gladbeck. Hier ein Foto der Veranstaltung aus dem Jahr 2017.

Gladbeck. Am 12. August geben Gladbecker Organisationen Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit. Zudem findet die Preisverleihung zur Ehrenamtsaktion statt.

Sie helfen Wohnungslosen, Senioren, kranken Menschen und Tieren: Die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern in Gladbeck trägt wesentlich zu einem engen Zusammenhalt in der Stadt bei und fördert das Miteinander. Am 12. August, dem „Tag des Ehrenamtes“, steht genau dieses Engagement auf dem Willy-Brandt-Platz im Vordergrund: Hier erzählen die Helfer interessierten Menschen von ihrer Arbeit und bieten verschiedene Unterhaltungs- und Informationsangebote an. Auch die Gewinner der RWW- und WAZ-Aktion „Menschen machen’s möglich“ werden bekannt gegeben, für die unsere Leser noch bis zum 5. August abstimmen können.

Interesse an ehrenamtlicher Arbeit steigt in Gladbeck

24 Organisationen und Selbsthilfegruppen präsentieren am Samstag, 12. August, zwischen 10 bis 13 Uhr vor dem Rathaus ihre Arbeit. Für die Helfer ist dies eine Chance, ehrenamtliche Verstärkung zu gewinnen. „Das Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist nach den schwierigen Monaten der Pandemie und der Krise gestiegen“, freut sich die Ehrenamtskoordinatorin Dr. Edesa Paheshti.

In diesem Jahr sind neben altbekannten Organisationen und Vereinen wie AWO, Caritas, DLRG, Donum Vitae, DRK, Hospizverein, Malteser, Seniorenbeirat und Feuerwehr auch neue Teilnehmer dabei, so beispielsweise der Tierschutzverein, der KC Wittringer Ritter, der Freundeskreis Gladbeck-Alanya und die Selbsthilfegruppe Unsinkbar Gladbeck. „Gemeinsam können wir die Kultur des Ehrenamtes in Gladbeck pflegen und Menschen dazu inspirieren, ihre Zeit und Fähigkeiten für das Wohl anderer einzusetzen“, so Norbert Dyhringer, Sprecher des Netzwerks Freiwilligenarbeit in Gladbeck.

Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Ehrenamt. So stellen das DRK und die Feuerwehr Einsatzfahrzeuge aus, das DRK präsentiert zudem eine Rettungshundestaffel mit Vorführungen. Bei Donum Vitae können Besucher ein Glücksrad drehen, der Tierschutzverein lädt zum Kinderschminken ein und der VLIPP Verein bietet den Workshop „Das Kreativtier in mir“. Im Verpflegungszelt der Malteser wird ein Imbiss sowohl für Fleischgenießer als auch für Vegetarier angeboten.

Preisverleihung der Aktion „Menschen machen’s möglich“: 1000 Euro für die Gewinner

Erstmals findet zudem die Preisverleihung der Aktion „Menschen machen’s möglich“ statt, bei dem die Erstplatzierten 1000 Euro Fördergeld erhalten. Auch alle anderen Projekte haben die Möglichkeit, Geld für ihr ehrenamtliches Engagement zu gewinnen: Insgesamt werden in Kooperation mit der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW) und der Stadt 3000 Euro an Fördermitteln vergeben.

Seit Anfang Juni wurden in der WAZ insgesamt sieben ehrenamtliche Projekte aus Gladbeck vorgestellt, für die bis Ende dieser Woche (Einsendeschluss: 5. August) abgestimmt werden kann. Zur Auswahl stehen: der Kinderhospizdienst, der Wärmebus der Malteser, die Tierhilfe Gladbeck, die inklusive Fußballmannschaft der Adler Ellinghorst, die Freiwillige Feuerwehr, die Tafel des DRK und das Reparaturcafé.

Ausführliche Informationen zu allen vorgestellten Projekten finden Sie hier:Ehrenamtsaktion: Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Wenn Sie noch keine Stimme abgegeben haben, können Sie bis Samstag eine Mail an redaktion.gladbeck@waz.de senden. Geben Sie in der Mail mit dem Betreff „Ehrenamtsaktion“ an, für welches Projekt Sie stimmen möchten. Die Gewinner werden am 12. August ab 12 Uhr im Eingangsbereich des Alten Rathauses in Gladbeck (Willy-Brandt-Platz 2) bekannt gegeben.

