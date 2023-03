Gastro Bundesweit Top: Asiatisches Restaurant in Gladbeck überzeugt

Gladbeck. „Bowllicious“ aus Gladbeck wurde von Lieferando als eins der zehn besten asiatischen Restaurants ausgezeichnet. Das steckt hinter dem Erfolg.

Böse Zungen mögen behaupten, dass die trendigen „Bowls“ bloß sortierter Salat sind. Zungen, die kurz recherchiert haben, können wahrheitsgemäß behaupten, dass Bowls die typischste Form des „Clean Eatings“ sind, also der Ernährung mit Vollwertprodukten und ohne industriell verarbeitete Lebensmittel ist. Hang Nguyen indes interessiert sich vor allem dafür, dass den Zungen ihr Essen schmeckt. Sie arbeitet im Gladbecker Restaurant „Bowllicious“ – und die Zungen scheinen zufrieden zu sein. Vom Branchenprimus der Essenslieferanten, Lieferando, wurde Bowllicious nämlich zu einem der zehn besten asiatischen Restaurants 2022 gekürt.

Bis zur Anfrage dieser Zeitung hat Hang Nguyen davon allerdings gar nichts mitgekriegt. Freuen tut sie sich trotzdem. Vor allem, weil die Idee, zusammen mit ihrer Schwester das Bowllicious zu eröffnen, zu einem prekären Zeitpunkt in die Tat umgesetzt wurde. „Uns gibt es hier seit zwei Jahren“, sagt die Köchin – Eröffnung mitten in der Pandemie also. Macht Sinn, dass die Schwestern damals auf Lieferung und Abholung setzten, bis heute sind sie bei dem Konzept geblieben.

Gladbeck: Trendfood „Bowls“ mit asiatischem Dreh

Aber warum denn nun ausgerechnet Bowls? „Der Bowl-Trend ist ungefähr vor drei Jahren aus Amerika nach Deutschland geschwappt, aber erstmal nur in die Großstädte.“ Als die Menschen in der Pandemie dann viel mehr Essen nach Hause bestellen, wollen Hang Nguyen und ihre Schwester eine gesunde Alternative anbieten. Für alle, die sich irgendwann gedacht haben, dass jeden Abend Pizza vielleicht gar nicht so gut ist.

Einfach nur die bekannten Bowls kopieren wollten sie aber auch nicht. Und besonnen sich auf ihre vietnamesischen Wurzeln. So gibt es im Bowllicious zum Beispiel Masago als Zutat, also Fischrogen. Oder die Gewürzmischung Furikake Nori. Oder gleich die hauseigene Bowl „Bowllicious“, eine vietnamesische Hühnersuppe mit Reisbandnudeln.

Gladbecker kommen auf den Geschmack: Gesundes Essen selber bauen

Der Clou: Alle diese Zutaten, und eine ganze Menge mehr, können sich die Hungrigen auch zu ihrer eigenen Bowl zusammenwürfeln. Eben mit der Möglichkeit, der Eigenkreation einen bowl-untypischen, asiatischen Touch zu verleihen. Das kommt verflucht gut an, „das ist super. Wir sind wirklich ins kalte Wasser gesprungen.“ Dabei haben die Schwestern nicht mal Werbung für ihr neues Restaurant gemacht.

„Das waren vor allem Kundenempfehlungen, die uns neue Gäste gebracht haben“, sagt Hang Nguyen. Andere nahmen gleich ganze Stapel von Speisekarten mit und verteilten sie, „und jetzt haben wir viele Stammkunden.“ Die essen besonders gerne die Selbstbau-Bowl. Hang Nguyen muss grinsen. „Die kommen hier rein und sagen einfach ‘wie immer’.“ Die Chicken-Teriyaki-Bowl geht aber auch oft über die digitale Ladentheke, Sweet Salmon (also Lachs) und die vietnamesische Hühnersuppe folgen dicht dahinter.

Gladbecker Nachbarstädte wünschen sich auch „Bowllicious“

Für Hang Nguyen und ihre Schwester bedeutet das: viel Schnippelei. Die frischen Zutaten werden morgens, und in der Mittagspause noch mal, vorbereitet, damit die Bowl möglichst schnell gebaut werden kann. Zur Belohnung könnte bald noch mehr Arbeit blühen. „Wir werden oft gefragt, wann wir denn endlich auch nach Dorsten, Dortmund, Bottrop liefern, oder dort eine Filiale eröffnen.“

Genug potenzielle Gäste dafür gibt es wohl. „Am Anfang habe ich gedacht, es kommen nur junge Leute“, sagt Hang Nguyen, „weil die Bowl ja schon ein eher jüngerer Trend ist. Aber wir haben Gäste quer durch das Altersspektrum.“ Wer den gesunden Baukasten „Bowl“ selbst ausprobieren möchte, kann das natürlich per Lieferando tun. Oder aber direkt bei Bowllicious im Internet (samt Bowl-Bauplan) unter bowllicious.com und telefonisch unter 02043 40 25 08 7.

