Bundeswehr hilft im Kreis wieder bei Kontaktnachverfolgung

Soldaten der Bundwehr unterstützen ab sofort wieder die Arbeit der Kreisverwaltung Recklinghausen. Bereits im vergangenen Jahr war die Bundeswehr in Recklinghausen im Einsatz, etwa wie hier am Impfzentrum, das auch für Menschen aus Gladbeck zuständig war.

Die Kreisverwaltung Recklinghausen erhält erneut Unterstützung von der Bundeswehr. Soldaten helfen bei Impfungen und Kontaktnachverfolgung.

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erhält der Kreis Recklinghausen erneut Unterstützung von der Bundeswehr. Insgesamt 30 Soldatinnen und Soldaten haben am Montag, 6. Dezember, ihren Dienst im Kreishaus aufgenommen. 20 von ihnen werden in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt, zehn weitere helfen bei Impfungen.

Die 30 Soldatinnen und Soldaten gehören dem Panzergrenadierbataillon 212 aus Augustdorf an und kommen im Kreis Recklinghausen erstmalig zum Einsatz, so die Kreisverwaltung. Die Schulung der neuen Kräfte in der Kontaktnachverfolgung beginnt direkt an ihrem ersten Tag. Zunächst wurde der Hilfeleistungsantrag bis zum 16. Januar bewilligt. „Ich bin sehr dankbar, dass die Bundeswehr uns erneut unterstützt. Das wird die Teams im Gesundheitsamt und an den Impfstellen auf jeden Fall entlasten“, so Landrat Bodo Klimpel.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck