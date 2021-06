Bundestagswahl: FDP stellt Gladbecker Sebastian Steinzen auf

Gladbeck/Bottrop. Sebastian Steinzen (44) soll die FDP Gladbeck, Bottrop, Dorsten künftig in Berlin vertreten. Mit diesen Forderungen geht er in den Wahlkampf

Sebastian Steinzen führt die FDP im Wahlkreis Gladbeck, Bottrop und Dorsten in den Bundestagswahlkampf. Der Gladbecker wurde auf der Wahlversammlung der FDP zum Kandidaten gewählt.

Regierungsbeteiligung ohne die Liberalen soll nicht möglich sein

„Nie gab es mehr zu tun. Es ist eine daher eine der wichtigsten Wahlen für unser Land“, so der 44 jährige Studienrat, der an einem Gymnasium in Dinslaken Geschichte, Philosophie und Politik unterrichtet. Das Ziel des Wahlkampfes sei: eine starke FDP im Parlament, so dass eine Regierungsbeteiligung ohne die Liberalen nicht möglich sei. „In den nächsten Jahren wird es darum gehen, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen“, so Steinzen. Einer Steuererhöhung erteilt der FDP-Kandidat eine klare Absage. „Es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger immer weiter belastet werden. Auch halte ich Diskussionen über weitere Erhöhung der Spritpreise für nicht sinnvoll.“ Vielmehr müsse man dem Klimawandel mit Innovationen begegnen.

Steinzen: Corona hat den Bildungsföderalismus an seine Grenzen gebracht

Als weiteren wichtigen Punkt sieht Steinzen eine Reform des Föderalismus. „Gerade Corona hat doch gezeigt, dass zum Beispiel der Bildungsföderalismus an seine Grenzen gekommen ist.“ Hier brauche es einen einen mutigen Schritt. Und weiter: „Wir müssen die besten Schulen haben, damit wir den Kindern die beste Schulbildung ermöglichen können. Wir werden den Aufgaben des 21. Jahrhunderts nicht mit den Schulmitteln aus dem 19. Jahrhundert begegnen können.“ Auch beim Thema Digitalisierung sieht Steinzen noch großen Handlungsbedarf. Zudem fordert der FDP-Kandidat eine umfassende Sozialreform.

Sebastian Steinzen ist Ratsmitglied und vertritt die FDP in Gladbeck in drei Fachausschüssen, u.a. ist er stellvertretendes Mitglied im Schulausschuss.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Und folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck