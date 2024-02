Auf dem Festplatz in Gladbeck richtet das Land eine Zentrale Unterbringungseinheit für Flüchtlinge ein.

Info-Veranstaltung Bürgerversammlung zur Flüchtlingsunterkunft am Festplatz

Gladbeck Das Land hat die Flüchtlingsunterkunft auf dem Gladbecker Festplatz übernommen. Auf einer Info-Veranstaltung werden die Pläne nun vorgestellt.

Das Land richtet auf dem Festplatz an der Horster Straße eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge ein. Am Donnerstag, 15. Februar, findet vor diesem Hintergrund um 18 Uhr in der Aula der Waldorfschule (Horster Straße 82) eine gemeinsame Informationsveranstaltung der Bezirksregierung Münster und der Stadt Gladbeck statt.

Im Rahmen der Veranstaltung informieren Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregierung über die Einrichtung und den Betrieb der geplanten Unterkunft und geben aktuelle Informationen zur geplanten Versorgung und Betreuung der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie zu dem Umfeldmanagement. Außerdem beantworten sie Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Derzeit laufen Umbauarbeiten

Das Land hat die Unterkunft auf zum Jahreswechsel übernommen. Derzeit laufen noch die notwendigen Umbauarbeiten. So wird dort eine zentrale Küche und Essensausgabe eingerichtet, außerdem wird die Unterkunft neu eingefriedet und Platz für einen Sicherheitsdienst geschaffen. Im Anschluss sollen dort bis zu 150 Menschen untergebracht werden.

Eine Anmeldung zu der Versammlung ist nicht erforderlich. Da der Zugang zum Veranstaltungsort jedoch nicht barrierefrei ist, werden mobilitätseingeschränkte Personen gebeten, im Vorfeld unter Tel. 02043/99-2606 Kontakt mit der Stadt Gladbeck aufzunehmen.

