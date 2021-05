Bürgermeisterin sorgt sich um Berufsstart von jungen Leuten

Gladbeck Bürgermeisterin Bettina Weist traf sich am Vorabend zum 1. Mai digital mit Vertretern der Gewerkschaften.

Bürgermeisterin Bettina Weist hat sich am Vorabend zum 1. Mai mit Vertretern der Gewerkschaften zu einem Online-Meeting getroffen – der traditionelle Arbeitnehmerempfang der Stadt Gladbeck zum 1. Mai im Ratssaal musste erneut coronabedingt abgesagt werden. Genauso wie die DGB-Kundgebung in der Mathias-Jakobs-Stadthalle am Mai-Feiertag selbst.

Trotzdem: Der 1. Mai falle nicht aus, denn seine Bedeutung sei, so die Bürgermeisterin, gerade in Krisenzeiten aktueller denn je. Im Zuge des Austausches zwischen Bürgermeisterin Weist, Bernd Dreisbusch (Geschäftsführer ver.di Bezirk Mittleres Ruhrgebiet), Norbert Sperling (Vorsitzender des DGB Kreisverbandes Recklinghausen und der GdP-Kreisgruppe Recklinghausen), Yasin Bagli (Vorsitzender Komba Ortsverband Gladbeck), Antonio Guagliardo (IGBCE Ortsgruppe Gladbeck-Süd) und Thomas Steinberg (IGBCE Bezirksleiter Gelsenkirchen) bildete auch ein „Herzensthema“ der Bürgermeisterin einen Schwerpunkt: „Ich mache mir große Sorgen, dass den jungen Menschen der jetzigen Abschlussklassen der Übergang zu Ausbildung und Studium erschwert ist. Hier müssen wir gemeinsam gegensteuern und Lösungen für einen reibungslosen Einstieg in das Berufsleben finden.“

Gewerkschaften und Bürgermeisterin wollen sich künftig regelmäßig austauschen

Bernd Dreisbusch machte dazu den Vorschlag, eine gemeinsame Initiative von Gewerkschaften, Stadtverwaltung und Wirtschaft zum Thema „Ausbildung“ ins Leben zu rufen. Denn in den nächsten Jahren sei durch die Corona-Schäden sowie durch den stetig wachsenden Anteil von Jugendlichen mit Vermittlungshemmnissen ein zunehmender Beratungs- und Unterstützungsbedarf notwendig.

Um die durch Corona entstandenen Probleme in Zukunft abzufedern, vereinbarten die Gewerkschaftsvertreter mit der Bürgermeisterin eine gemeinsame Ausbildungsinitiative. Um den Kontakt untereinander zu halten und zu intensivieren, begrüßten die Teilnehmer den Vorschlag, sich zukünftig zudem in regelmäßigen Abständen auszutauschen. Denn auch weitere Themen werden während und nach der Corona-Pandemie von enormer Bedeutung für Gladbeck sein: die Stärkung der lokalen Wirtschaft und insbesondere der Innenstadt, der Erhalt der Kaufkraft sowie die Positionierung Gladbecks als Gründerstadt und die Förderung der Digital- und Kreativwirtschaft. Von Gewerkschaftsseite wurden auch die besonderen Herausfordernisse wie Homeoffice und Kinderbetreuung für Arbeitnehmende deutlich gemacht.

Mit Marc Rosendahl, DGB-Geschäftsführer Emscher-Lippe, der nicht an dem Meeting teilnehmen konnte, führt Bürgermeisterin Bettina Weist ein Telefonat am Freitagmittag.

