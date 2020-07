Bürgermeister-Kandidatin will über Gladbecks Zukunft reden

Gladbeck. Bettina Weist (SPD) möchte Bürgermeisterin von Gladbeck werden. Jetzt lädt sie zu einer Gesprächsrunde über die Zukunft der Stadt ein.

Wie soll das Gladbeck von morgen aussehen? Welche Themen sind den Gladbeckern besonders wichtig? Und: Wie will Bettina Weist als zukünftige Bürgermeisterin die Stadt gestalten? Antworten auf diese und weitere Fragen wird eine Gesprächsrunde geben, zu der Bürgermeister-Kandidatin Bettina Weist (SPD) am Freitag, 14. August, um 17 Uhr, ins K4 an der St. Lambertikirche, Kirchstraße 4, einlädt.

„Auch in Coronazeiten ist es mir wichtig, mit den Gladbeckern im Gespräch zu bleiben. Wer eine Stadt führt, ist immens wichtig. Deshalb will ich mich und meine Ideen vorstellen. Und ich will natürlich zuhören und aufnehmen, was den Bürgern wichtig ist“, so Bettina Weist.

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Corona-Auflagen auf 50 begrenzt

Aufgrund der Corona-Auflagen ist die Teilnehmerzahl auf 50 beschränkt. Deshalb wird um eine verbindliche Anmeldung unter: info@bettina-weist.de und die Übermittlung von Kontaktdaten gebeten. Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Unter der angegebenen Mailadresse können vorab auch Fragen oder besondere Themen genannt werden. Natürlich können auch Fragen vor Ort gestellt werden. Moderiert wird die Veranstaltung von Jörg Primus.