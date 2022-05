Bündnis „Gladbeck mobil“ veranstaltet eine Kidical Mass

Auf zur Kidical Mass: Auch im September 2021 fand die Fahrraddemo für die Rechte junger Radlerinnen und Radler in Gladbeck statt.

Gladbeck. Um auf die Bedürfnisse von Kindern auf Fahrrädern aufmerksam zu machen, findet in Gladbeck eine Kidical Mass statt. Start: 14. Mai am Hallenbad.

Die Mitglieder vom überparteilichen Bündnis „Gladbeck mobil“ lädt zur Teilnahme an einer Kidical Mass ein – und zwar am Samstag, 14. Mai. Start ist um 15 Uhr vor dem Hallenbad im Rathauspark.

Von dort wollen die Teilnehmenden gemeinsam durch Gladbeck radeln, „um auf die Bedürfnisse großer und kleiner Menschen auf Fahrrädern aufmerksam zu machen“, so die Veranstalter. Die Strecke ist rund acht Kilometer lang und wird in gemütlichem Tempo zurückgelegt. Die Polizei sichert die Strecke.

Mit der Fahrraddemo unterstützt „Gladbeck mobil“ das Aktionsbündnis „Kinder aufs Rad“

Mit der Fahrraddemo unterstützt „Gladbeck mobil“ das Aktionsbündnis „Kinder aufs Rad“ und fordert unter anderem ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht. Aktuell könnten Städte und Gemeinden nicht einfach Tempo 30 einführen, oder breite, baulich getrennte Radwege einrichten. „Dazu müssen sie aufwendige Begründungen finden, oder es ist schlicht nach dem geltenden Straßenverkehrsrecht nicht erlaubt“, so das Bündnis. Es brauche also eine Reform des Straßenverkehrsrechts, „welches die Schutzbedürftigkeit von Kindern in den Mittelpunkt stellt“.

Städte und Gemeinden müssen endlich die Freiheit erhalten, kinder- und fahrradfreundliche Maßnahmen nicht nur an einzelnen Gefahrenstellen umzusetzen, sondern im gesamten Stadtgebiet. Dazu gehörten unter anderem geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege an Hauptverkehrsstraßen sowie geschützte Kreuzungen nach niederländischem Vorbild und Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen, nennen die Veranstalter einige Beispiel. Neben der Reform des Straßenverkehrsrechts brauche es zudem „dringend mehr und stetige Investitionen sowie Personal für den Ausbau von sicheren, kinderfreundlichen Rad- und Fußwegen“.

Eine vorherige Anmeldung zur Kidical Mass ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenlos.

