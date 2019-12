Gladbeck. Das Rathaus bleibt geschlossen. Das Hallenbad hat zwischen den Feiertagen geöffnet. Diese Regelung für die Verwaltung gilt an den Brückentagen.

Bücherei ist zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet

Die Stadtverwaltung erinnert noch einmal daran, dass ihre Büros und andere Einrichtungen zwischen den Feiertagen, vom 27. bis 30. Dezember, geschlossen bleiben.

Für die Brückentage gelten folgende Besonderheiten: Alle Jugendfreizeiteinrichtungen und das Bildungs- und Begegnungszentrum Brauck sind geschlossen, ebenso die Kindertageseinrichtungen und die Tiefgarage im Kulturzentrum.

Der Bücherbus macht Pause und fährt erst ab dem 7. Januar wieder

Die Bücherei ist zwischen den Feiertagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Der Bücherbus macht eine Pause und bleibt ab Montag, 23. Dezember, in der Garage. Nach den Ferien ist er ab Dienstag, 7. Januar, wieder zu den gewohnten Zeiten in den Stadtteilen unterwegs. Rund um die Uhr – auch an den Feiertagen – ist der online-Service für die Benutzer da: Die e-Ausleihe bietet e-Books, e-Videos und e-Papers zum Download, Eintrittskarten können per eCash bestellt werden, Leihfristverlängerungen, Vormerkungen, Anschaffungsvorschläge sind möglich.

Das Museum bleibt Heiligabend, am 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen. Am 2. Weihnachtstag ist es zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Die Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle ist vom 19. Dezember bis einschließlich 5. Januar geschlossen. Eintrittskarten können jederzeit über den Webshop auf der Homepage der Stadt Gladbeck erworben werden. Das Hallenbad bleibt an den Feiertagen geschlossen. Am 27., 28. und 30. Dezember ist es jeweils von 7-13 Uhr und am 29. Dezember von 8-13 Uhr geöffnet.

Auch das Jobcenter bleibt geschlossen

Auch das Jobcenter an der Wilhelmstraße bleibt zwischen den Feiertagen geschlossen. Deshalb wird am 2. und am 3. Januar mit einem erhöhten Publikumsandrang gerechnet. Besucher sollten sich auf längere Wartezeiten einstellen und weniger dringende Angelegenheiten erst ab der 2. Januarwoche erledigen.

Am Silvestertag bleiben alle städtischen Einrichtungen geschlossen. Müllabfuhr und Winterdienst sowie Brandschutz, Rettungsdienst und Ordnungsdienst laufen weiter. Der Kommunale Ordnungsdienst ist unter 99-2888 zu erreichen. Außerdem werden für dringende Notfälle am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, Notdienste und Rufbereitschaften eingerichtet. Sie sind ausschließlich über die Telefonzentrale ( 99-0) erreichbar, die dann einen Kontakt herstellt.