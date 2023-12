Gladbeck. Die Kater Brummi und Tarzan leben derzeit bei der Gladbecker Tierhilfe „Recht auf Leben“. Was die beiden verschmusten Tiere ausmacht.

Die beiden Gladbecker Kater Brummi und Tarzan haben nicht nur tolle Namen – sie sind auch tolle Tiere. Und sie suchen ein neues Zuhause, in dem sie gemeinsam alt werden können, wobei, ein bisschen alt sind sie eigentlich schon. Ungefähr zehn Jahre nämlich, und mit dem Alter kommt auch die wohlverdiente Bequemlichkeit.

Tarzan genießt gerne die Abende auf dem Sofa. Foto: Tierhilfe „Recht auf Leben“

Entsprechend verschmust sind die beiden Europäischen Kurzhaare. Tarzan ist da allerdings ein wenig wählerisch und entscheidet ganz genau, wann er gestreichelt werden möchte. Zwischen seinen Streicheleinheiten spielt er gerne und genießt gemeinsame Abende auf dem Sofa.

Brummi mag es nicht nur, gekuschelt zu werden, sondern wird auch leidenschaftlich gerne gekämmt. Mit anderen Katzen und auch mit Kindern versteht er sich gut, ganz wichtig für ihn: überall dabei zu sein. Wie Tarzan ist auch er gechipt und kastriert.

Weil die beiden charmanten Kater sehr aneinander hängen, sucht die Tierhilfe „Recht auf Leben“ ein gemeinsames Zuhause für die Tiere. Besonders schön fänden Brummi und Tarzan in ihrer neuen Bleibe einen abgesicherten Balkon. Wer sich für die beiden interessiert, kann die Tierhilfe „Recht auf Leben“ per E-Mail an kroening@tierhilfe-ral.de oder info@tierhilfe-ral.de kontaktieren. Mehr Infos zu den Vermittlungsbedingungen gibt es im Internet unter tierhilfe-ral.de/Katzenvermittlung/.

