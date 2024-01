Brennende Mülltonnen: ZBG setzt 1000 Euro Belohnung aus

Immer wieder brennen in Gladbeck Müllcontainer und Mülltonnen. Der ZBG musste mehr als 100 Behältnisse ersetzen.

Gladbeck Immer wieder stehen in Gladbeck seit Monaten Müllbehälter in Flammen. Der ZBG musste bereits mehr als 100 Behältnisse ersetzen.

Seit mehreren Monaten stehen in Gladbeck immer wieder – wie am Wochenende – große Abfallcontainer und kleine Abfallbehälterin Flammen. Daher musste der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) seit August 2023 mehr als 100 Behältnisse ersetzen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Der ZBG stellt fest: „Fast jede Nacht ist der Feuerteufel, vielleicht sind es sogar mehrere, im Gladbecker Stadtgebiet unterwegs und zündet frei zugängliche Behälter an. Dabei wird in Kauf genommen, dass nicht nur Sachschaden entsteht, sondern im schlimmsten Fall bei Hausbränden auch Personen zu Schaden kommen.“ Mittlerweile seien immense Schäden an Hauswänden, auf Asphalt oder Pflasterungen entstanden.

Verdächtige Personen sollten der Polizei gemeldet werden Zentraler Betriebshof Gladbeck

Der ZBG bittet darum, sofern möglich, Behälter zu verschließen, in Garagen abzustellen oder auf den Grundstücken zu sichern. Verdächtige Personen sollten der Polizei gemeldet werden. Besser ein Anruf zu viel, als einer zu wenig.

+++ Nachrichten aus Gladbeck bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Für Hinweise, die zur Ergreifung der verantwortlichen Person(en) führen, setzt der ZBG eine Belohnung von 1000 Euro aus.

Erreichbar ist der ZBG unter der Telefonnummer 02043/992799 oder per Mail unter zbg@zb-gladbeck.de.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck