Feuerwehr Brandstiftung in Gladbecks Norden: Fünf Feuer in einer Nacht

Gladbeck. Unbekannte haben im Gladbecker Norden in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich fünf Brände gelegt. Dabei wurden Häuser beschädigt.

Gleich fünf Mal ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Gladbecker Norden zu Brandstiftungen gekommen. Unbekannte Täter setzten nach Angaben der Feuerwehr Gladbeck an mehreren Ställen Müllcontainer in Brand, die Spur zog sich von Zweckel über Rentfort-Nord bis nach Alt-Rentfort hin. Die Müllbehälter standen dabei teilweise bedrohlich nah an Wohngebäuden. An einigen Häusern kam es zu Beschädigungen an der Außenwand, verletzt wurde niemand.

Brandstiftung: Zwei Stunden Dauereinsatz für die Gladbecker Feuerwehr

Gegen 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr am Freitag (11. August) zum ersten Mal aus, da ein Müllbehälter an der Bohnekampstraße brannte. In den folgenden eineinhalb Stunden mussten die Einsatzkräfte an weiteren Orten Brände löschen: An der Brunnenstraße, der Berliner Straße, der Enfieldstraße, der Fritz-Erler-Straße und der Lohstraße. Über zwei Stunden war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Feuerwehrsprecher Robert Körner berichtet: „Wir waren mit 23 Einsatzkräften im Dienst, bevor gegen halb 2 in der Nacht schließlich auch der letzte Brand gelöscht werden konnte.“

Vor Ort fielen den Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen auf, bereits in der Nacht nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Zur Höhe des Schades konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck