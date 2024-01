Brandstiftung in Gladbeck: Viele Einsätze für die Feuerwehr

Feuer in Gladbeck: Zwölf Einsätze in einer Nacht registrierte die Feuerwehr in Gladbeck. (Symbolbild)

Gladbeck. Zu zwölf Einsätzen ist die Feuerwehr in Gladbeck in der Nacht von Samstag auf Sonntag gerufen worden. Fünf Löschzüge waren im Dauereinsatz.

„Nahezu zeitgleich“, so schreibt es die Gladbecker Feuerwehr, hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stadt gebrannt. Von Mitternacht bis 2 Uhr brannten an unterschiedlichen Stellen Müllcontainer. Insgesamt zwölf Einsätze registrierte die Feuerwehr in der Zeit. Die Polizei geht, nach Angaben der Feuerwehr, von Brandstiftung aus und hat die Ermittlung übernommen.

Brandstiftung in Gladbeck: Feuerwehr im Dauereinsatz

„Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte Schlimmeres“, teilt die Feuerwehr mit. „Insgesamt waren fünf Löschfahrzeuge im Dauereinsatz und entdeckten immer wieder neue Brandstellen.“ (ck)

Weitere Nachrichten aus Gladbeck gibt es hier

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck