Brandhaus in Gladbeck umstellt: Gelsenkirchener festgenommen

Am Gladbecker Problemhaus Busfortshof 18 ist Montagabend ein 20-jähriger Mann aus Gelsenkirchen festgenommen worden. Er soll zuvor in Gelsenkirchen ein Lebensmittelgeschäft überfallen haben.

Gladbeck/Gelsenkirchen. Die Polizei hat Montagabend in Gladbeck ein seit Monaten leerstehendes Problemhaus umstellt. Der Grund: ein Raubüberfall in Gelsenkirchen.

Spektakulärer Polizeieinsatz am Montagabend in Gladbeck. In dem leerstehenden Brandhaus am Busfortshof im Stadtteil Brauck ist ein Mann aus Gelsenkirchen festgenommen worden. Der 20-Jährige wird verdächtigt, zuvor um 21.44 Uhr an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst ein Lebensmittelgeschäft überfallen zu haben.

Verdächtiger soll Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht haben

Dabei, so die Polizei, soll der Gelsenkirchener eine Angestellte im Markt mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er forderte Bargeld und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Nach Hinweisen von Zeugen umstellten Einsatzkräfte der Polizei Recklinghausen dann das leerstehende Haus in Gladbeck-Brauck.

Im Gebäude fanden die Beamten zunächst einen Rucksack, in dem sich unter anderem Einbruchswerkzeug und eine Druckluft-Pistole befanden. Bei der weiteren Durchsuchung des Hauses stießen die Beamten dann auch auf den 20-jährigen Gelsenkirchener. Bei ihm fanden sie eine größere Menge Bargeld.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

