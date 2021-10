Die Gladbecker Feuerwehr hat in der Nacht zu Mittwoch auf einer Baustelle mehrere brennende Lagerboxen mit Baumaterial gelöscht.

Feuerwehr Brand in Gladbeck: Flammen drohten auf Bagger überzugreifen

Gladbeck. Die Feuerwehr hat in Gladbeck Schlimmeres verhindert: An der Horster Straße brannte Baumaterial. Flammen drohten auf einen Bagger überzugreifen.

Die Gladbecker Feuerwehr hat in der Nacht zu Mittwoch auf einer Baustelle mehrere brennende Lagerboxen mit Baumaterial gelöscht. Gegen 4 Uhr in der Früh wurden die Einsatzkräfte zur Horster Straße (Einmündung Breukerstraße) alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, brannten dort mehrere Lagerboxen mit Baumaterial in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten auf einen Bagger überzugehen.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben „zügig“ unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. (red)

Lesen Sie auch: Nach Brand: Sporthalle in Gladbeck wird wohl abgerissen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck