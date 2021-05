Die Feuerwehr wurde Samstagabend zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Bottroper Straße in Gladbeck gerufen.

Brandeinsatz Brand auf Firmengelände in Gladbeck – Feuerwehrmann verletzt

Gladbeck. Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes ist Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Einsatz dauerte bis nach Mitternacht. Ursache noch nicht bekannt.

Ein Feuerwehrmann ist am Samstagabend bei einem Einsatz in Gladbeck verletzt worden. Die Wehr war um 20.21 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs an der Bottroper Straße gerufen worden.

Auf dem Gelände des Unternehmens brannten mehrere Paletten und Verpackungsmaterialien, die auf einem Außengelände gelagert wurden. Um eine Brandausbreitung zu verhindern, wurde sofort die Brandbekämpfung von mehreren Seiten eingeleitet und parallel dazu mit Gabelstaplern eine Schneise geschaffen.

Die Gladbecker Wehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten

Durch die schnell eingeleiteten Maßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Verpackungseinheiten verhindert werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurden die betroffenen Paletten auseinander gezogen und abgelöscht. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde das abgelöschte Brandgut in Containern gelagert und dann mit Löschschaum abgedeckt. Abschließend wurde das Gelände mit einer Wärmebildkamera nach Glutnester abgesucht.

Der Einsatz konnte erst nach Mitternacht beendet werden. Die Feuer- und Rettungswache wurde für die Zeit des Einsatzes durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier.

Und folgen sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck