Die Polizei meldet einen Unfall, bei dem am Mittwochmorgen ein Bottroper Radfahrer in Gladbeck leicht verletzt wurde

Bottroper Radfahrer wird bei Unfall in Gladbeck verletzt

Ein Radfahrer aus Bottrop (37) ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Eine Gladbeckerin (54) war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Auto auf der Hegestraße unterwegs und hielt an der Einmündung Hornstraße an.

Als sie wieder anfuhr, stieß sie mit dem Bottroper zusammen, der mit seinem Rad auf der Hornstraße Richtung Kirchhellen unterwegs war. Der Mann stürzte und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 1800 Euro, so die Polizei.