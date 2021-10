Bootsverleih Bootsverleih in Wittringen geht ein letztes Mal an den Start

Gladbeck. Für das Team der Caritas Gladbeck am Bootsverleih in Wittringen endet bald die Saison. Eine letzte Chance für Interessierte gibt es am Wochenende.

Für das Team am Bootsverleih in Wittringen endet bald die Saison. Das Angebot des Caritasverbands Gladbeck geht am Wochenende ein letztes Mal an den Start, bevor die Winterpause beginnt.

Der Verleih am Schlossteich öffnet am Sonntag, 24. Oktober, das letzte Mal in diesem Jahr. Und zwar von 13 Uhr bis 18 Uhr. Die allerletzte Fahrt startet um 17.30 Uhr.

Die Nutzung eines Bötchens kostet vier oder fünf Euro

Die Nutzung eines Ruderboots kostet für 30 Minuten vier Euro. Tretboot: für eine halbe Stunde fünf Euro. Einen Euro Rabatt gibt es für: Ehrenamtskarte (offizielle Karte für ehrenamtliche Mitarbeiter der Caritas), Mitarbeiter und Beschäftigte WfbM, Schwerbehindertenausweis, ELE-Card, Gladbeck-Card. Wer ein Bötchen führen möchte, muss mindestens 14 Jahre sein.

Während des Tagesbetriebes ist keine Reservierung möglich. Bei schlechtem Wetter bleibt der Verleih geschlossen. Im Mai 2022 lässt die Caritas-Crew wieder Boote für eine neue Saison zu Wasser.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck