Freizeit Bootsverleih der Caritas startet am Samstag in Wittringen

Gladbeck. Mit dem Bötchen über den Schlossteich in Gladbeck: Der Caritasverband startet mit dem Ruder- und Tretbootverleih. Es gelten einige Corona-Regeln.

Auf dem Wittringer Schlossteich in Gladbeck kann man sich wieder in die Riemen legen! Der Caritasverband startet am Samstag seinen Ruder- und Tretbootverleih.

Bei gutem Wetter werden die Boote in Gladbeck an diesen Tagen zu Wasser gelassen

Stimmt das Wetter, dann können die bunten Bötchen an Sonn- und Feiertagen und an Samstagen immer in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr ausgeliehen werden. In den Sommerferien werden die Boote zudem auch von donnerstags bis sonntags zwischen 13 und 18 Uhr zu Wasser gelassen. „Wir freuen uns, dass wir auch in dieser besonderen Situation unsere Boote aus den Garagen holen können“, sagt Oliver Grimm, stellvertretender Leiter der Caritaswerkstätten.

Um das Corona-Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, gelten beim Verleih die üblichen Hygieneregeln. „Im Wartebereich und an der Kasse ist eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen sowie der Sicherheitsabstand zu den weiteren Wartenden einzuhalten“, so Grimm. „Wir halten Desinfektionsmittel bereit, mit dem vor Betreten des Bootes die Hände desinfiziert werden müssen.“ Während der Bootstour kann die Maske dann abgenommen werden. Auch die Boote werden nach jeder Tour gereinigt. Dadurch kann es auch schon mal zu längeren Wartezeiten kommen. Dafür bittet Grimm um Verständnis.

Der Caritas-Bootsverleih in Gladbeck ist ein ganz besonderer Bootsverleih

Der Caritas-Bootsverleih ist dabei kein „simpler“ Verleih. Hier finden Menschen mit Behinderung einen sogenannten dezentralen Arbeitsplatz – fernab der Welt der Werkstätten. Das Gesamtziel solcher „Außenarbeitsplätze“: Stück für Stück sollen die Beschäftigten an eine Situation herangeführt werden, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt näher kommt als die „geschlossene“ Welt einer Werkstatt.

Die Preise für eine Bootsfahrt bleiben auch in dieser Saison unverändert: 4 Euro für ein Ruderboot und 5 Euro für ein Tretboot für jeweils eine halbe Stunde Fahrzeit. Insgesamt stehen zehn Ruder- und vier Tretboote zum Verleih bereit.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck