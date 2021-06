Weltkrieg-Altlast Bombenentschärfung: Evakuierung in Gladbeck am Rosenhügel

Gladbeck. Eine Fliegerbombe ist an der Holthauser Straße in Gladbeck entdeckt worden. Erfolgt die Entschärfung, müssen Anwohner die Sicherheitszone räumen.

An der Holthauser Straße in Gladbeck wird am Mittwoch, 30. Juni, voraussichtlich eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird das Gebiet an der südlichen Stadtgrenze um die Holthauser Straße in Gladbeck und auch in Teilen von Gelsenkirchen ab 12.30 bis 14 Uhr weiträumig evakuiert (siehe Karte). Die Entschärfung selbst ist für 16 Uhr vorgesehen. Die WAZ Redaktion wird über den weiteren Verlauf informieren.

An der Holthauser Straße in Gladbeck wird am Mittwoch, 30. Juni, voraussichtlich eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt und entschärft Foto: Stadt Gladbeck

Von einer Evakuierung sind der dortige Städt. Kindergarten Vehrenbergstraße und Anwohnerinnen sowie Anwohner in Teilen der Vehrenbergstraße, Nelkenstraße, Holthauser Straße, Schulte-Berge-Straße, Stralsunder Straße, Rosenstraße, Hügelstraße und Am Bergerot betroffen. Insgesamt müssen 540 Leute evakuiert werden. In Gladbeck sind es rund 340 Menschen und in Gelsenkirchen rund 200.

Während der Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg werden die Holthauser Straße sowie weitere Straßen und Zuwegungen am Rand des 250-Meter-Radius’ der Sicherheitszone gesperrt. Eine Durchfahrt von Gelsenkirchen nach Gladbeck ist von der Rosenstraße und der Hügelstraße aus nicht möglich. Eine Sammelstelle für evakuierte Anwohnerinnen und Anwohner ist im Gemeindezentrum der Petruskirche (Vehrenbergstraße 82) eingerichtet. In der Sammelstelle muss zum Schutz vor dem Corona-Virus eine FFP2-Maske getragen werden.

Vestische kann Bushaltestellen nicht anfahren

Weitere Informationen für Bürgerinnen und Bürger gibt es auf www.gladbeck.de oder unter der Telefonnummer 02043 / 99-2251. Sobald die Entschärfung vorbei ist, wird darüber informiert und die Bewohnerinnen und Bewohner können zurück in ihre Häuser

Aufgrund der Sperrung der Holthauser Straße im Zuge der Bombenentschärfung kann die Vestische heute ab ca. 13 Uhr die Haltestellen „Rosenhügel Markt“, „Sauerländer Straße“, „Petruskirche“, „Greifswalder Str.“, „Gladbeck Nelkenstraße“ und „Rosenstraße“ sowie „Vehrenbergstraße“, „Büskenweg“, „Blindschacht“ und „Veilchenstraße“ nicht mehr anfahren. Betroffen sind die Linien 252 und 259 sowie die Linie 396 der Bogestra. Alle Informationen dazu sind bei der Vestischen unter dem Reiter „Gladbeck“ auf der Internetseite: https://www.vestische.de/umleitungen zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck