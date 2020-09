Update: Der Blindgänger lag knapp unter der Erdoberfläche

Gladbeck. Der Verdachtspunkt hatte sich bestätigt. Der Sicherheitsbereich um die Fliegerbombe wurde evakuiert. 300 Anwohner waren betroffen.

Der Blindgänger im Neubaugebiet „An der Lune“ in Gladbeck Zweckel war um 14.34 Uhr entschärft. Experten des Kampfmittelräumdienstes hatten am Vormittag an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen eine amerikanische 125-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit noch scharfem Zünder freigelegt. Die Experten der Bezirksregierung Arnsberg starteten mit der Entschärfung des Blindgängers um 13.56 Uhr. Der Bereich rund um die Fundstelle wurde ab 13.30 Uhr in einem Radius von 150 Metern geräumt und durfte für die Dauer der Entschärfungsmaßnahme weder betreten noch befahren werden.

Bereit zum Abtransport: Die entschärfte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Hennig / Stadt Gladbeck

Die Sperrung betraf das Gelände in einem Umkreis von 150 Metern, das durch Feuerwehr und Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) geräumt wurde. Betroffen waren Teile der Winkelstraße, An Klas’ Kotten sowie des Scheideweges. Rund 300 Gladbeckerinnen und Gladbecker müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, eine Evakuierung auf Gelsenkirchener Stadtgebiet war nicht notwendig. Das Bürgerhaus Ost stand als Aufenthaltsort zur Verfügung. Die Feuerwehr kümmerte sich auch um Personen, die dorthin transportiert werden müssen.

Sammelstelle im Bürgerhaus Ost wird unter Coronabedingungen eingerichtet

Aufgrund der Corona-Pandemie änderte sich aber der übliche Ablauf an der Sammelstelle: Durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wurde vor dem Bürgerhaus eine Sichtung durchgeführt. Anschließend symptomfreie und Bürger mit Symptomen in unterschiedliche Bereiche geleitet. Die Bereiche verfügten über die Möglichkeit einen ausreichenden Abstand aller Anwesenden zu gewährleisten.

Vor dem Betreten der Sammelstelle Bürgerhaus Ost wurden die evakuierten Anwohner coronabedingt untersucht. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ab 13.30 Uhr war der gesamte Sicherheitsbereich auch für den Autoverkehr komplett gesperrt. Mehrere Sperrstellen wurden durch Polizei, Ordnungsamt und Ingenieuramt eingerichtet, dies betraf die Winkelstraße ab Höhe Haus-Nr. 67 bis zur Eisenbahnbrücke sowie mehrere kleinere Fußwege am Scheideweg sowie entlang des Evakuierungsradius.

Nach nur 38 Minuten war der Blindgänger entschärft

Die Entschärfung verlief dann ab 13.56 Uhr ohne Probleme. Schon 38 Minuten später konnte Kampfmittelbeseitiger Uwe Pawlowski Entwarnung geben: „Bombe entschärft.“ Gegen 14.30 Uhr durften so die evakuierten Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die durch Polizei, Ordnungsamt sowie Ingenieuramt eingerichteten Straßensperren wurden aufgehoben.

Die entschärfte Bombe wurde zur Munitionszerlegungseinrichtung in Hünxe abtransportiert. Uwe Pawlowski informierte, dass der Blindgänger in nur 1,5 Metern Tiefe unter der Erdoberfläche gelegen haben. Die Bombe sei nicht deformiert, und beide Zünder gut zugängig gewesen.