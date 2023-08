Blitzurteil in Gladbeck: Haftstrafe für Ladendieb (27)

Die Polizei nahm in Gladbeck am Dienstag einen Ladendieb fest, in einem beschleunigten Verfahren verurteilte ihn das Amtsgericht am Tag darauf zu einer Haftstrafe.

Gladbeck. Ein Ladendieb wurde am Dienstag erwischt, als er 20 Packungen Waschmittel stehlen wollte. Das Amtsgericht Gladbeck verurteilte ihn am Mittwoch.

Die Strafe folgte für einen 27-Jährigen auf dem Fuße. Der Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland wollte nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag (1. August) in einem Geschäft 20 Packungen Waschmittel mitgehen lassen – und wurde erwischt. Das AmtsgerichtGladbeck verurteilte den Mann am Tag darauf zu acht Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung und Untersuchungshaft, bis das Urteil rechtskräftig wird. Der 27-Jährige Rumäne sitzt seither in Haft.

Der Mann war am Dienstag in einem Geschäft an der Gladbecker Voßstraße aufgefallen, als er – zusammen mit einem derzeit Unbekannten – 20 Packungen Waschmittel in einen Einkaufswagen lud und den Laden verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und konnte den Rumänen festhalten, während der andere Mann flüchtete.

Die Polizei nahm den Verdächtigen fest und mit zur Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ging es dann am Mittwoch zum Amtsgericht, wo der 27-Jährige in einem beschleunigten Verfahren verurteilt wurde. Erst in der vergangenen Woche war es einem anderen Ladendieb ähnlich ergangen.

