Bisheriger Essener Dompropst wird neuer Propst in Gladbeck

Der bisherige Essener Dompropst Thomas Zander – hier links im Bild bei einer Ausstellungseröffnung in der Essener Domschatzkammer – wird neuer Propst in Gladbeck.

Gladbeck/Essen. Die Nachfolge für André Müller als Propst in Gladbeck steht fest. Sie ist Teil eines dreifachen Wechsels auf wichtigen Positionen im Ruhrbistum.

Thomas Zander wird Nachfolger von André Müller als Propst in Gladbeck. Am Mittwoch stellte er sich den Gremien der Pfarrei St. Lamberti vor. Bisher ist Thomas Zander Dompropst in Essen. Dort steht jedoch auch ein Wechsel an. Weil die Essener Innenstadtpfarrei St. Gertrud und der Dom enger zusammenwachsen, wird Michael Dörnemann zusätzlich zum Amt des Pfarrers von St. Gertrud auch das Amt des Dompropstes übernehmen.

Thomas Zander habe Bischof Overbeck gebeten, ihn dann als Propst und Pfarrer für St. Lamberti in Gladbeck zu ernennen. Zum 1. Dezember übernimmt er seine neue Aufgabe in Gladbeck. Allerdings wird er die Pfarrei anders leiten, als André Müller es bisher tut. Die Gladbecker Pfarrei wird künftig von einem Team geführt – als „alternatives Leitungsmodell“. St. Lamberti ist die neunte Pfarrei im Bistum Essen, die auf diese Art geleitet wird.

Alternatives Leitungsmodel für die Gladbecker Pfarrei

Neben dem Pfarrer gehören künftig auch sogenannte Pfarrbeauftragte zum Führungsteam. Gemeinsam mit Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sowie mit dem Pastoralteam in Gladbeck haben Thomas Zander und die Personalverantwortlichen des Bistums in dieser Woche überlegt, wie dieses alternative Leitungsmodell für die Stadtpfarrei vor Ort konkret ausgestaltet werden kann, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Pfarrei – ohne dass schon näher ausgeführt wurde, wie das künftige Team neben Zander aussehen wird, und wie die Aufgaben verteilt werden.

Es gibt verschiedenen Ansätze, wie solche Leitungsteams aussehen können. In Essen-Frintrop etwa leiten zwei Frauen, zwei Gemeindereferentinnen als Pfarrbeauftragte die Pfarrei St. Josef. Ebenfalls in Essen, in der Pfarrei Cosmos und Damian ist es ein vierköpfiges Team, bestehend aus einem Pfarrer, einer Gemeindereferentin, einem Diakon und einem Ehrenamtlichen, die sich die Verantwortung teilen.

Spagat zwischen Oberhausen und Gladbeck ist nicht dauerhaft möglich

Propst André Müller hatte zuletzt seinen endgültigen Abschied aus Gladbeck verkündet. Seit rund zweieinhalb Jahren leitet er zusätzlich zwei Pfarreien in Oberhausen. Gegenüber der Lokalredaktion hatte er seinen Abschied damit begründet, dass der Spagat zwischen den beiden Städten dauerhaft nicht zu leisten sei.

Bischof Overbeck jedenfalls dankt Thomas Zander, André Müller und Michael Dörnemann ausdrücklich für ihre Bereitschaft, die Umbruchzeiten in Kirche und Gesellschaft auch durch ihre je eigene Veränderungsbereitschaft an sehr verantwortlichen Stellen weiter mit zu gestalten. Für ihre zukünftigen Führungsaufgaben wünscht er Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen.

André Müller wird am Lambertusfest am Sonntag, 17. September um 10 Uhr mit einem Festhochamt in der Propsteikirche verabschiedet. Sein Nachfolger Thomas Zander wird am 26. November in Essen als Dompropst verabschiedet, wird dem Domkapitel aber künftig als residierender Domkapitular angehören.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck