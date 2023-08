Bikergottesdienst lockt Motorradliebhaber in die Kirche

Geheiligt sei dein Motorradhelm: Propst André Müller segnete am Sonntagmorgen in der St. Lamberti-Kirche die Helme der Motorradfans im Rahmen des Biker-Gottesdienstes.

Gladbeck. Beim jährlichen Bikergottesdienst in der St. Lamberti-Kirche wurden Motorradhelme gesegnet, bevor es anschließend an den Niederrhein ging.

Um 9.30 Uhr hieß es am Sonntagmorgen auf dem Kirchplatz 6 in der Gladbecker Innenstadt: Helm vom Kopf, rein in die Kirche und der Predigt lauschen. Zum achten Mal trafen sich auch in diesem Jahr wieder zirka 60 Motorradfans, um gemeinsam den beliebten Biker-Gottesdienst in der St. Lamberti-Kirche zu feiern, mit anschließender Tagestour auf dem Motorrad.

Nach der Messe in der St. Lamberti-Kirche ging es für die Biker nach Kevelaer

Die Messe wurde am Sonntag (13. August) wieder von Propst André Müller geleitet, der unter anderem geweihtes Wasser auf die am Boden liegenden Motorradhelme der Anwesenden träufelte. Gespannt lauschten die Biker in ihren neongelben und blauen Verkehrswesten dem Gottesdienst, bevor im Anschluss an die Messe die gemeinsame Motorradtour nach Kevelaer startete.

Im vergangenen Jahr ging es nach Münster, dieses Jahr wurde auf einer gut 70 Kilometer langen Strecke der Niederrhein angesteuert. Mitorganisatorin Christiane Günthör erzählte: „Die Teilnehmer kommen von überall her zu dieser Fahrt, auch als Gelsenkirchen, Selm und sogar Meinerzhagen.“ Das Durchschnittsalter schätzte sie auf etwa 50 Jahre, doch es waren auch Kinder und ältere Biker dabei.

