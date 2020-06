BIG Gladbeck wählt Udo Flach zum Bürgermeister-Kandidaten

Gladbeck. Udo Flach geht für die BIG in Gladbeck in das Rennen um das Bürgermeister-Amt. Der Zweckeler will sich für Gratis-Busfahren und Umwelt einsetzen.

Mit einstimmigem Votum haben die Mitglieder der BIG (Bürger in Gladbeck) den gebürtigen Gladbecker Udo Flach zum Bürgermeister-Kandidaten gewählt. Er ist in Zweckel aufgewachsen, seit vielen Jahren politisch aktiv und war bereits von 2004 bis 2009 stellvertretender Bürgermeister.

Gladbeck: Udo Flach ist seit vielen Jahren politisch aktiv

Udo Flach liegen „die Probleme der Bürger am Herzen und die Interessen eines Parteivorstands in Düsseldorf oder Berlin“. Seinem Engagement sei es beispielsweise zu verdanken, so die BIG, dass auf dem Marktplatz heutzutage wieder geparkt werden dürfe.

Realisieren möchte der Kandidat in Gladbeck das kostenfreie Busfahren, dem Thema „Umwelt“ will er höchste Priorität verschaffen. Weitere Punkte auf seiner Agenda sind die städtische Förderung von Solarenergie und „mehr bezahlbarer Wohnraum durch die GWG“.

Udo Flach: „Es wird ein harter Kampf werden.“ Dem wolle er sich aber mit ganzer Kraft stellen.